Waarom vakmensen vaak te groot rijden (en welke alternatieven er zijn)

Nieuws

Het is geen uitzondering: bij aanschaf van een nieuwe bus kiezen voor een maatje groter. Maar is dat nodig? Hoe vaak per jaar heb je maximale laadruimte nodig? Hier goed over nadenken, kan veel geld besparen. En met deze alternatieven hoef je geen enkele klus voorbij te laten gaan.

Extra laadruimte wordt lang niet altijd benut

Als ondernemer wil je graag voorbereid zijn op elke klus. Hoe handig is het dan om altijd te kiezen voor een bus met lange wielbasis of hoog dak? Ga je alleen maar voor groot omdat je een paar keer per jaar die ruimte nodig hebt en rij je merendeel met een lege bus? Dan kun je misschien wel geld besparen.

Groter betekent ook duurder

Een grotere bestelwagen kost immers niet alleen meer in aanschaf dan een kleinere versie. Ook verbruikt al die ongebruikte ruimte doorgaans meer brandstof of elektriciteit. Kosten voor onderhoud, banden en verzekeringspremies zijn eveneens vaak hoger. Daarnaast is een grote bedrijfswagen minder wendbaar in drukke binnensteden, woonwijken en parkeergarages. Dat kost niet alleen geld, maar soms ook kostbare tijd, bijvoorbeeld vanwege omrijden of verder weg moeten parkeren.

Reistip Voel je vrij met Nederland Dal Vrij Reis deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Stap je ook in? Klik hier

Kijk naar je dagelijkse werkzaamheden

Voordat je een bestelwagen kiest, is het daarom verstandig om te analyseren wat je echt dagelijks in je bus vervoert. Hoeveel gereedschap en materialen gaan standaard mee? Hoe vaak gebruik je de volledige laadruimte? En past dat misschien in een compactere bestelwagen?

Alternatief voor dagelijkse loze ruimte

Maar wat moet je dan doen als je voor een bijzondere klus toch extra ruimte nodig hebt? Dan is een aanhanger vaak een voordelige oplossing. Grote materialen of machines vervoer je alleen wanneer dat nodig is, terwijl je de rest van het jaar profiteert van de lagere kosten en betere wendbaarheid van een kleinere bestelwagen.

Huren kan ook

Andere tip: het huren van een grotere bestelwagen. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Voor enkele dagen per jaar zijn de huurkosten vaak aanzienlijk lager dan de extra afschrijving, het hogere verbruik en de onderhoudskosten van een grotere bedrijfswagen die het grootste deel van het jaar onderbenut blijft.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.