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Europa verliest miljarden door peperdure olie en de oplossing ligt voor het oprapen

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Europa verloor al miljarden euro's en dit moet het stoppen

In april stelde EU-president Von der Leyen dat Europa in de eerste 44 dagen van de Iran-oorlog al 22 miljard euro aan extra oliekosten had. Een bedrag dat in de loop der weken verveelvoudigd is. Volgens twee Europese brancheorganisaties ligt de oplossing echter voor het oprapen.

Overstap naar elektrisch versnellen

In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie roepen brancheorganisaties ACEA (autofabrikanten) en E-Mobility Europe (bedrijven die elektrisch rijden mogelijk maken) de Europese Commissie nu op tot concrete maatregelen die de overstap naar elektrische bestelwagens en andere emissievrije voertuigen (o.a. vrachtwagens) versnellen.

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Nul procent btw

Voor ondernemers zijn vooral lagere stroomkosten en een betere laadinfrastructuur van belang. De organisaties pleiten daarom onder meer voor lagere belastingen op elektriciteit, een btw-tarief van nul procent op laadoplossingen en emissievrije voertuigen. Ook moet volgens hen het elektriciteitsnet worden verbeterd met ruimte voor bidirectioneel laden. Zodat elektrische bestel- en vrachtwagens kunnen bijdragen aan een stabiel energienet.

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Druppel op een gloeiende plaat

Hoewel de elektrische bestelwagen in Europa nog altijd een druppel op een gloeiende plaat is, groeit de markt voor batterij-elektrische voertuigen volgens de briefschrijvers stevig. De meest recente ACEA-cijfers laten zien dat in 2023 slechts 7,4 procent van de verkopen volledig elektrisch was. Tegen 82,6 procent diesel. 

In de eerste vijf maanden van 2026 werden in de EU echter ruim 950.000 volledig elektrische auto's geregistreerd, een stijging van 35,7 procent. ACEA ziet daarin een bewijs dat verdere elektrificatie haalbaar is, mits de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd.

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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