Bestelwagen total loss? Ga meteen aan de slag met deze vijf zaken

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Een bestelwagen die total loss wordt verklaard, is voor veel ondernemers meer dan alleen een beschadigd voertuig. Het heeft directe gevolgen voor werkzaamheden, klanten, planning en financiën. Deze vijf zaken mag je daarbij niet over het hoofd zien.

1. Meld de schade direct bij de verzekeraar

Leg de schade zo snel mogelijk vast met foto's en video en meld het incident bij je verzekeraar. De verzekeraar bepaalt vervolgens de dagwaarde en de hoogte van de schadevergoeding. Controleer of je recht hebt op een aanvullende schade-uitkering, bijvoorbeeld omdat je een nieuwwaarderegeling hebt afgesloten.

2. Regel zo snel mogelijk vervangend vervoer

Voor veel ondernemers is stilstand geen optie. Bekijk daarom of je verzekering recht geeft op vervangend vervoer. Is dat niet het geval, dan kan een huur- of leasebestelwagen een tijdelijke oplossing zijn. Zo kunnen leveringen, servicebezoeken en andere lopende opdrachten doorgaan.

3. Informeer klanten

Heeft de schade gevolgen voor afspraken of leveringen? Informeer klanten direct en werk de planning bij. Duidelijke communicatie voorkomt misverstanden en helpt om de impact op je bedrijfsvoering te beperken.

4. Houd rekening met de fiscale gevolgen

Een total loss kan ook fiscale gevolgen hebben. Denk aan de boekwaarde van de bestelwagen, een eventuele boekwinst of een restschuld wanneer er nog een financiering loopt. Ook de btw-afhandeling en investeringsregelingen kunnen een rol spelen. Overleg bij twijfel met je boekhouder of fiscalist.

5. Kies bewust een nieuwe bestelwagen

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Is de schade afgehandeld, dan is het tijd om een vervangende bestelwagen te kiezen. Vergelijk niet alleen de aanschafprijs, maar ook zaken als laadvermogen, brandstof- of energieverbruik, onderhoudskosten en de totale gebruikskosten. Neem vooral elektrische bussen mee in je calculatie. Zo maak je een keuze die past bij de toekomst van je onderneming.

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