Overwerken? Dan is deze bus je beste vriend

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Stel je hebt een klus ver van huis. Dan is een hotel vaak je beste optie. Niet als het aan Volkswagen ligt. Heb jij een Volkswagen ID. Buzz die je behalve privé ook voor werk gebruikt, dan kun je die vanaf nu snel omturnen in een microcamper.

Goede nachtrust

Met het Good-Night-pakket verander jij je bus in een tweepersoons camper. De achterbank klap je dankzij de multi-flex-systeem in no-time om naar een vlakke laadvloer - maar dat wist je al als je de ID. Buzz zakelijk gebruikt - waarna je de bus klaarmaakt voor een goede nachtrust.

Zo bestaat het pakket uit een bedframe met een op maat gemaakt opvouwbaar matras van 2,0 x 1,2 meter, verduistering voor alle ramen, ventilatieroosters voor de voorste zijruiten en een campingtafel met twee stoelen.

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Constante temperatuur

Speciale Overnight-software houdt het interieur tot 48 uur lang op een constante temperatuur, zowel in de zomer als in de winter. Tegelijkertijd worden verlichting en andere energieverbruikers geminimaliseerd om het stroomverbruik te beperken en een rustige slaapomgeving te creëren.



V2L voor je koelkast

Een andere belangrijke toevoeging is de Vehicle-to-Load (V2L)-functie. Via een adapter levert de ID. Buzz tot 2.000 watt aan 230-volt wisselstroom. Daarmee kunnen onder meer een koelbox, koffiezetapparaat of oplader voor een e-bike worden gebruikt zonder externe stroomvoorziening.

Wat kost het ID. Buzz Good-Night pakket?

Het Good-Night-pakket is per direct te bestellen voor alle personenversies van de Volkswagen ID. Buzz, ongeacht wielbasis of stoelconfiguratie. De vanafprijs bedraagt 2.554 euro (ex. btw).

Niet niks natuurlijk, maar zo voorkom je wel dat je vaak dure hotelkamers moet boeken.