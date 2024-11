Volkswagen California PHEV (2025): waarom vakantiegangers in de rij staan

Nieuws

Niet elk busje is een werkpaard. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen California PHEV (2025) , een camper met een benzinemotor én een stekker. Plug-in hybrides zijn extra interessant omdat de bpm in 2025 op CO2-uitstoot wordt berekend.

Volkswagen California PHEV: lage CO2-uitstoot

Een plug-in hybridemotor (PHEV) stoot gemiddeld minder CO2-uit dan benzinebus zonder stekker. In het geval van de California PHEV gaat het over een gemiddelde uitstoot van slechts 19 tot 22 gram CO2 per kilometer. Een dieselversie zit al snel op 175 gr/km. Wat het tarief per gram CO2 gaat worden, is nog niet bekend.

Prijs van de Volkswagen California PHEV (2025)

De prijs van de California PHEV zit nog in de envelop en wordt er later dit jaar uitgehaald. Wat wel al duidelijk is, is dat je soepel over de wereld kunt toeren met de 1,5 liter TSI Evo-turbobenzinemotor. Zijn gecombineerd vermogen (elektromotoren + brandstofmotor) bedraagt 245 pk, het maximum koppel is 350 Nm. Over het schakelen hoef je je ook niet druk te maken, daar zorgt de automaat voor.

Camper met vierwielaandrijving

Omdat de elektromotoren in deze aandrijflijn zowel de voor- als achterwielen aandrijven, spreken we van vierwielaandrijving, 4MOTION op zijn Volkswagens. Deze is altijd inschakelbaar en handig op slechte, losse ondergrond of besneeuwde wegen. In de sportmodus wordt vierwielaandrijving overigens altijd ingeschakeld om extra stabiliteit te creëren.

Zuinige vakantieganger: verbruik Volkswagen California PHEV



Wanneer de 19,7 kWh accu is volgeladen (11 kW AC/50 kW DC), rijdt de California zo’n 95 kilometer elektrisch. Dit leidt naar een verbruik van nog geen liter per 100 km. Rij je zonder elektrische ondersteuning, dan slaat de meter door naar zo’n 8 liter per 100 km (1 op 12,5). Nog altijd heel netjes voor een dik uitgevoerde camper.