Klassieke Britse bestelwagen krijgt nieuw EV-leven

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Klassiekers uit de mottenballen halen en elektrificeren krijgt na de Renault Estafette mogelijk een nieuw voorbeeld: de Morris JE. Daarmee komt de terugkeer van een van de meest iconische namen uit de Britse bedrijfswagenhistorie een stap dichterbij.

Geïnspireerd op naoorlogse bus

De Morris JE is geïnspireerd op de naoorlogse Morris J-Type, maar is volledig opnieuw ontworpen als moderne elektrische bestelwagen. Het model combineert retrodesign met geavanceerde EV-techniek en duurzame materialen zoals een dragende carrosserie uit koolstofvezel en een lichtgewicht aluminium carrosserie.

Elektrische bus met opvallend design

Volgens de fabrikant moet de JE een nieuwe categorie creëren binnen lichte bedrijfswagens. Niet alleen functionaliteit staat centraal, maar ook uitstraling en merkbeleving. Het voertuig is bedoeld om op te vallen in stedelijke omgevingen, van winkelstraten tot evenementen en horeca-locaties.

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Specificaties en techniek

Maar het is niet alleen een mooie jongen (m/v). De elektrische bestelwagen biedt tot 300 mijl actieradius (ca. 480 km), een laadvermogen tot 1.000 kg en een laadvolume van 6,0 m3. Snelladen van 20 naar 80 procent kan volgens de fabrikant in ongeveer 30 minuten, met een toekomstige optie voor nog snellere laadtijden.

Productie en marktinteresse

De productie start in 2027 gefaseerd met de bouw van pilot-modellen. Vanaf 2028 moet de productie echt gaan beginnen. Inmiddels zijn er wereldwijd al meer dan 7.000 geïnteresseerden geregistreerd. Of de grappige bus ook in Nederland op de markt gaat komen, is nog niet bekend.