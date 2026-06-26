Kia PV5 Passenger verslaat eigen belofte in praktijktest

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In brandstoftijden klopte er meestal helemaal niks van opgegeven verbruiken. Ondertussen wordt op een nieuwe manier getest (WLTP genaamd) en dat gaat een stuk beter. Behalve bij de Kia PV5 Passenger. Wat is er aan de hand?

Onafhankelijke test

De Kia PV5 Passenger is onlangs stevig aan de tand gevoeld tijdens de NAF El Prix Summer Test in Noorwegen. Deze tests worden uitgevoerd door auto-organisatie NAF, zeg maar de Noorse tegenhanger van de ANWB. Het is daarmee de grootste onafhankelijke praktijktest voor elektrische voertuigen ter wereld.

Daar bleek dat de fabrieksopgave van de Kia PV5 Passenger niet klopt. In het voordeel van de Kia. De elektrische personen- en bedrijfswagen wist verder te rijden dan de officiële WLTP-actieradius.

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Acht kilometer meer dan beloofd

De geteste uitvoering was voorzien van de 71,2 kWh Long Range-batterij. Volgens de officiële WLTP-meting bedraagt de actieradius maximaal 412 kilometer. Tijdens de praktijkrit legde de Kia PV5 echter 420 kilometer af voordat de accu leeg was. Daarmee behoort het model tot de best presterende voertuigen in de gezinscategorie van de test.

Wat is de prijs van de Kia PV5 Passenger (2026)

De vijfpersoons bus is verkrijgbaar met een batterij van 51,5 of de geteste 71,2 kWh. Vanafprijzen respectievelijk 38.895 euro en 42.895 euro. Binnenkort volgt nog een zevenpersoons uitvoering.