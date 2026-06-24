Renault bouwt steeds meer bestelwagens kant-en-klaar

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Op zoek naar meer dan een standaard bestelwagen? Dan kom je normaal gesproken al snel uit bij een carrosseriebouwer voor een aangepaste laadruimte, dubbele cabine of speciale opbouw. Wie voor een Renault-bedrijfswagen kiest, kan nu ook een andere route nemen. Met het nieuwe label ‘Converted by Renault’ levert het merk voertuigen die al vanuit de fabriek volledig volgens klantwens zijn aangepast. In de Renault Master-fabriek in Batilly kregen we een kijkje achter de schermen en zagen we hoe deze maatwerkbussen tot stand komen.

Een bestelwagen is zelden standaard. De ene ondernemer wil een simpele laadruimte met betimmering, de andere een dubbele cabine, laadbak of complete kipper. Traditioneel gebeurt dat na productie door een carrosseriebouwer. Renault verandert dat met ‘Converted by Renault’: bedrijfswagens die al vanuit de fabriek met een specifieke ombouw of opbouw geleverd worden.



Waar de productielijn vroeger vooral kale bestelwagens, personenvervoerbussen en zogenoemde plancher-cabines afleverde (een cabine met leeg chassis), worden steeds meer voertuigen direct aangepast voor hun uiteindelijke gebruik. Volgens Renault wordt inmiddels ongeveer de helft van alle bedrijfswagens aangepast voor een specifieke toepassing.

Ombouw in speciale fabriekshal

Bij de Renault Master-fabriek in Batilly, vlak bij Metz in Frankrijk, is goed te zien hoe dat proces werkt. Nadat de standaard voertuigen van de grotendeels geautomatiseerde productielijn komen, gaan geselecteerde modellen naar een aparte hal. Daar neemt het team van Converted by Renault het over.

In deze gespecialiseerde werkplaats worden onder meer laadbakken, kiepinstallaties en andere opbouwen gemonteerd. Zo kunnen klanten een voertuig bestellen dat direct klaar is voor gebruik, zonder dat de bus eerst naar een externe ombouwer hoeft.

Hoewel ongeveer 70 procent van alle Master-conversies in Batilly wordt uitgevoerd, blijft het werk grotendeels handmatig. Door een strakke planning sluiten productie en ombouw goed op elkaar aan. Renault zegt hierdoor gemiddeld zo’n 30 procent kortere levertijden te kunnen realiseren dan bij een traditionele ombouw achteraf.

Eén bestelling, één factuur en één garantie

Voor klanten heeft de fabrieksomschrijving meerdere voordelen. De koper bestelt de complete bedrijfswagen bij de Renault-dealer, inclusief de gewenste opbouw. Daarna volgt één levering, één factuur en één aanspreekpunt.

Ook de garantie geldt voor het volledige voertuig: zowel de basiswagen als de gemonteerde opbouw vallen onder Renault. Onderhoud en eventuele reparaties kunnen bovendien via het bestaande dealernetwerk worden geregeld.

Ook interessant voor zakelijke rijders en leasemaatschappijen

De geïntegreerde aanpak kan ook gunstig zijn voor leaseconstructies. Veel leasemaatschappijen kijken traditioneel vooral naar de waarde van het basisvoertuig. Een losse opbouw van een externe partij kan onzekerheid opleveren bij de restwaarde, wat de leaseprijs kan verhogen.

Omdat de bedrijfswagen nu als één compleet product geleverd wordt, kan de waarde beter worden ingeschat.

Beschikbaar voor Kangoo, Trafic en Master

Het programma Converted by Renault wordt aangeboden voor meerdere modellen:

Renault Kangoo

Renault Trafic

Renault Master

Vooral de Master krijgt een breed aanbod aan varianten, waaronder:

open laadbak met neerklapbare zijschotten;

kipper met enkele of dubbele achteras;

laadruimte-opbouwen met extra volume van 20 tot 23 m³;

uitvoeringen met dubbele cabine.

Ook de Kangoo en Trafic zijn leverbaar met dubbele cabine. Renault wil het programma later uitbreiden met de nieuwe elektrische Renault Trafic E-Tech Electric.

Voor echt specialistisch werk blijft maatwerk bestaan

Niet elke ombouw past op de productielijn. Voor voertuigen zoals ambulances of andere gespecialiseerde toepassingen werkt Renault samen met dochterbedrijf Qstomize. Daarnaast heeft het merk een Europees netwerk van ongeveer 300 gecertificeerde carrosseriebouwers. Deze partners verzorgen onder meer laadruimte-inrichtingen, gereedschapskasten, bescherming van voertuigen en speciale bedrijfsoplossingen.

Met Converted by Renault probeert het merk de bestelwagenmarkt eenvoudiger te maken: minder losse schakels, kortere levertijden en een bedrijfswagen die vanaf dag één klaar is voor zijn werk.