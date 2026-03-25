Converted by Renault: nieuw ombouwlabel met bijzondere voordelen

Gemiddeld wordt ruim de helft van alle Renault lichte bedrijfswagens omgebouwd. Van paardenwagen tot kipper. Het merk voert veel van deze conversies zelf uit. Het nieuwe Converted by Renault vergroot het gemak nog verder. One-stop-shopping bespaart op kosten, CO2 en tijd.

Converted by Renault

De ene bus is de andere niet. Elke onderneming stelt, naast de specificaties, zijn eigen eisen aan de inrichting. Een cateraar of slager gaat voor koeling, een pakketvervoerder voor maximale ruimte. Renault heeft onderzoek gedaan naar de meest populaire ombouwvormen en biedt deze voortaan af fabriek aan, onder het Converted by Renault-label.

Master E-Tech electric op maat gemakt

De Master E-Tech Electric bijt hier het spits af. Converted by Renault maakt als het ware kleinschalige massaproductie mogelijk. Conversies die voor alle wereldmarkten hetzelfde zijn, kunnen gewoon op de lopende band worden gebouwd. Denk daarbij aan de distribox met laadklep, de pick-up en de kipper.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

Voor aanpassingen die niet geschikt zijn voor massaproductie heeft Renault al langer een andere optie: Qstomize. Is het werk te complex of juist kleinschalig en heel arbeidsintensief, dan worden de aan te passen bestelwagens aan het eind van de band naar de Qstomize-werkplaats gebracht. Mooi voorbeeld is het tussenschot in de cabine van een Kangoo. Dit is specifiek voor de Nederlandse markt om er een bedrijfswagen van te maken. Alleen dan voldoet het model aan de Nederlandse belastingwetgeving op grijs kenteken. Dit is op de productielijn niet mogelijk, dus komen de mensen van Qstomize in actie.

Voordelen conversie af-fabriek

Die mensen gaan het vanaf nu echter een stuk drukker krijgen dankzij het Converted by Renault-label. Want reken maar dat er gebruik van gemaakt gaat worden. De ombouw af-fabriek heeft namelijk voordelen:

One-stop-shopping: bij de bestelling wordt meteen over de ombouw overlegd met de verkoopspecialist. De ondernemer heeft hierdoor maar een aanspreekpunt.

Omdat het basisvoertuig niet van fabriek naar ombouwer hoeft, wordt veel tijd bespaard.

Minder transportbewegingen (met CO2-uitstoot) belasten bovendien het milieu minder.

Door deze werkwijze kan er een concurrerende prijs worden berekend.

Lagere CO2-uitstoot op kentekenbewijs

Omgebouwde diesels profiteren door de interne ombouw nog ergens van. Renault garandeert door de nauwgezette ombouw een lagere CO2-uitstoot van de conversie door derden. De fabriek neemt ook de homologatie voor zijn rekening. Die valt, zo blijkt uit ervaring, gunstiger uit dan homologatie na externe ombouw. Dit kan tot wel 60 gr/km schelen, waardoor de bpm lager uitvalt.

Positief effect op leaseprijs

Tot slot nog een voordeel van conversie af-fabriek. Leasemaatschappijen nemen bij voorkeur alleen het basisvoertuig in de lease. Alles wat eraan wordt veranderd of opgebouwd, heeft voor hen een onzekere waarde en daardoor een hogere afschrijving. Met als gevolg een hogere leaseprijs.

Mobilize Financial Services: gunstige leaseprijs

Komt een bestelwagen met ombouw rechtstreeks uit de fabriek, dan wordt dit gezien als een auto. Dit heeft volgens Renault een positief effect op de leaseprijs. Mobilize Financial Services, onderdeel van Renault Group, is een van de eerste leasemaatschappijen die die gunstige leaseprijs al hanteert voor bedrijfswagens Converted by Renault.

Advies op maat

Welke bestelwagenconfiguratie het beste bij jou past, vind je het snelst uit door een adviesgesprek bij een van de Renault Pro+-dealers. Hier kun je ook terecht met alle vragen over financiering en lease.