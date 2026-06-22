Stadsdistributie vraagt om keuzes: hier moet je op letten

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De groei van e-commerce, milieuregels en drukke binnensteden maken stadsdistributie uitdagender dan ooit. Ondernemers, pakketbezorgers en servicebedrijven zoeken daarom naar bestelwagens die efficiënt, duurzaam en praktisch inzetbaar zijn in stedelijke gebieden. Waar moet je op letten?

Stadsdistributie: klein van buiten, groot van binnen

Wie dagelijks goederen aflevert in stadscentra weet dat wendbaarheid essentieel is. Smalle straten, druk verkeer en beperkte parkeermogelijkheden vragen om een compacte bedrijfswagen die eenvoudig manoeuvreert. Tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de laadcapaciteit. Elke extra rit kost immers tijd, geld en energie.

De ideale bestelwagen voor stadsdistributie combineert daarom compacte buitenmaten met een zo groot mogelijk laadvolume. Zo kunnen chauffeurs meer goederen in één rit meenemen en blijft de logistieke operatie efficiënt.

Elektrische bestelwagen: steeds belangrijker

Een ander onderwerp dat om aandacht vraagt is verduurzaming. Als bedrijf is het vaak een pré om elektrisch te rijden. Het werkt goed voor de uitstraling van je bedrijf, het is stil in de cabine en je kunt elke milieu- of zero-emissiezone mee binnen. Voor ondernemers die regelmatig in binnensteden komen, is een elektrische bestelwagen daardoor de logische keuze. Bovendien verwachten veel opdrachtgevers dat transportbedrijven hun CO2-uitstoot verminderen.

En er is meer: een elektrische bestelwagen kent lagere gebruikskosten dan een traditionele bus op diesel of benzine. De elektrische aandrijving vraagt veel minder onderhoud en stroom is een stuk goedkoper dan brandstof. Al helemaal wanneer je op eigen terrein kunt laden. Heb je zonnepanelen? Dan wordt elektrisch rijden echt een no-brainer.

Waar moet je op letten bij een bestelwagen voor de stad?

Bij de keuze voor een stadsdistributievoertuig zijn vooral deze factoren belangrijk:

Compacte afmetingen en een kleine draaicirkel;

Voldoende actieradius voor dagelijkse ritten;

Groot laadvolume;

Toegang tot zero-emissiezones;

Moderne connected diensten voor wagenparkbeheer.

Voor veel ondernemers is juist de combinatie van deze eigenschappen doorslaggevend.

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De stadsdistributiebus: een voorbeeld

Een model dat inspeelt op deze ontwikkelingen is de nieuwe Ford Transit City. Deze volledig elektrische bedrijfsauto biedt een rijbereik tot 254 kilometer en is leverbaar als gesloten bestelwagen in twee maten en als chassis cabine voor diverse opbouwtoepassingen.

Voor stadsdistributie zijn vooral het praktische en riante laadvolume tot 8,5 kubieke meter en het laadvermogen tot 1.235 kilogram interessant. Daarmee kunnen ondernemers relatief veel goederen vervoeren zonder over te stappen op een grotere bestelwagen. In combinatie met zijn elektrische aandrijving vormt de Transit City een van de oplossingen voor bedrijven die hun distributieactiviteiten toekomstbestendig willen maken in een stedelijke omgeving.

De Transit City is leverbaar vanaf 29.900 euro. Exclusief btw, inclusief connected technologie en allerlei Ford Pro-diensten die de ondernemer ondersteunen en voor maximale uptime zorgen.