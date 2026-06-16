Deze zes fouten bij aankoop gebruikte bestelwagen kosten ondernemers meeste geld

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Vaak is een gebruikte bestelwagen een aantrekkelijk alternatief voor een nieuw model. De aanschafprijs ligt lager en de levertijd is meestal veel korter. Toch kan een verkeerde aankoop al snel leiden tot hoge onderhoudskosten, onverwachte stilstand en waardeverlies. Dit zijn zes fouten die het meeste geld kunnen kosten.

1. Alleen naar de aanschafprijs kijken

Een lage vraagprijs lijkt aantrekkelijk, maar zegt weinig over de totale kosten op de lange termijn. Zoek daarom vooraf op internet naar reviews over je beoogde bus. Via Google lees je vaak over typische problemen. Of juist over hoe geweldig de bus zich houdt.

2. Geen onderhoudshistorie controleren

Ontbrekende onderhoudsgegevens maken het lastig om de technische staat van een bedrijfswagen goed te beoordelen. Dus is het onderhoudsboekje bijgewerkt, dan is dat een enorme plus. Zo niet, overweeg dan een keuring. Of in elk geval een inspectie, bijvoorbeeld door er even mee naar je eigen garage te rijden.

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3. De kilometerstand blind vertrouwen

Een hoge kilometerstand hoeft geen probleem te zijn, maar deze moet wel passen bij de leeftijd en onderhoudsgeschiedenis van het voertuig. Als de kilometerstand niet aantoonbaar is, bijvoorbeeld omdat het een geïmporteerde bestelwagen is, is verder kijken een goede optie. Keuze genoeg. Op rdw.nl kun je snel checken of de kilometerstand logisch is, op sites van commerciële partijen, zoals Finnik, kun je tegen betaling vaak een uitgebreider rapport vinden.

4. Het laadvermogen vergeten

Een bestelwagen die niet aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden kan al snel beperkingen opleveren. Kijk dus wat jouw huidige bus aan laadruimte en -vermogen heeft en of dit passend is. Nu kun je zoeken naar een bus die precies aansluit op je behoefte.

5. Geen proefrit maken

Tijdens een proefrit komen problemen met onder meer de versnellingsbak, remmen of vering vaak pas echt aan het licht. Ben je zelf niet technisch, dan kun je iemand meenemen die dat wel is. Of rij tijdens de testrit bij je eigen garage binnen voor een korte check. Heb je vaste spullen die mee moeten, kijk dan of het past (zie punt 4.)

6. Toekomstige milieuregels negeren

Steeds meer steden voeren strengere regels in voor dieselvoertuigen. Dat kan gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van een bestelwagen. Ga dus na of je vaak in zero-emissiezones of milieuzones moet zijn en wat daarvan de regels zijn. Een elektrische occasion is altijd een alternatief.

Een goede voorbereiding betaalt zich terug

De markt voor gebruikte bestelwagens blijft populair, maar een snelle beslissing kan duur uitpakken. Ondernemers die verder kijken dan de vraagprijs en kritisch letten op onderhoud, schadehistorie en toekomstige regelgeving, verkleinen de kans op onaangename verrassingen aanzienlijk.