Bestelwagen kopen via veiling: goeie deal of groot risico?

Een bestelwagen kopen betekent flink investeren, ook als occasion. Je kunt hiervoor shoppen bij autobedrijven en op occasionsites. Maar vergeet de online autoveilingen niet. Dat kan een hoop geld besparen, maar waar moet je op letten?

Goedkoop een bestelbus kopen?

Op veilingsites als XL Auctions en Troostwijk Online Veilingen worden regelmatig gebruikte bedrijfswagens aangeboden. Bijzondere occasions vind je op Onlineveilingmeester.nl, waar de overheid voertuigen veilt die in beslag zijn genomen of niet meer nodig zijn – eerder bekend onder de naam Domeinen Roerende Zaken.

Voordeel van een autoveiling

Het grote voordeel van een veiling is duidelijk: de prijs. Soms kun je een busje voor 30 tot 50 procent onder de marktwaarde kopen. Bovendien gaat het snel – na een paar klikken ben jij de hoogste bieder.

Daar staat echter tegenover dat je (meestal) geen garantie krijgt. De voertuigen worden 'as is' verkocht. Dit betekent: wat je ziet, is wat je krijgt. Eventuele schade, technische gebreken of ontbrekende sleutels zijn voor jouw rekening. De ergste manco's worden vermeld, zodat je je bod daarop kunt aanpassen. Ook zijn er meestal kijkdagen, dus zorg dat je dan kunt gaan kijken. Anders moet je het doen met de foto's en de beschrijving.

Moet je autokennis hebben?

Een beetje autotechnisch inzicht is bij een veiling geen overbodige luxe. Je kunt wel komen kijken, maar zelden proefrijden. Het helpt als je weet waar je op moet letten – denk aan roestplekken, bandenslijtage en lekkages. Geen verstand van auto’s? Overweeg om iemand mee te nemen die dat wel heeft of vraag om een onafhankelijke keuring. Ook dit is echter zelden een optie.

Veiling blijft spel met risico's

Een bestelwagen via een veiling kopen kan aantrekkelijk zijn voor zzp’ers die hun budget scherp willen houden. Maar het blijft een spel met risico’s. Doe goed onderzoek naar het model, controleer het kenteken via RDW en bepaal van tevoren wat je maximale bod is. Zo maak je van een gok een bewuste keuze. Ben je niet zeker genoeg van je zaak, ga dan niet voor de laagste prijs, maar koop via een partij die garantie geeft. Kost wat extra, maar zekerheid mag soms wat kosten.