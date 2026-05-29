Door Mark Litjens
In deze bus pak je Pac-Man in je werkpak

Vroeger altijd in de speelhal gestaan en je polsen verrekt bij het Pac-Mannen? Dan mag je deze elektrische bus niet missen: met een infotainmentcenter waarop je je oude liefde opnieuw voor de spookjes kunt hoeden.

Beetje een grap van Volkswagen natuurlijk, om op te vallen tijdens een Britse beurs. Maar wel eentje met een kern van waarheid. Deze zomer krijgt de Volkswagen ID. Buzz namelijk een vernieuwd infotainmentsysteem met geïntegreerde appwinkel. Daarmee kunnen bestuurders extra functies downloaden, variërend van streamingdiensten tot parkeerapps en games.

Over games gesproken: ondanks alle realistische 3D-games van vandaag de dag, blijven de oudjes trekken. Mario Kart en natuurlijk het spel de spelen: Pac-Man. Om het nieuwe infotainmentsysteem alvast onder de aandacht te brengen, trok Volkswagen naar de MCM Comic Con London.

Retro ontmoet retro

De Volkswagen ID. Buzz is al een prettig retro-product, dus de Pac-Man-stijl past hem goed. Met aan boord de mogelijkheid om het spel daadwerkelijk te spelen. Het nieuwe infotainmentsysteem maakt van de ID. Buzz immers een spelcomputer op wielen.

Belangrijk detail: gamen (of films kijken) kan alleen wanneer de auto stilstaat. Ideaal dus tijdens het laden van de accu of met de lunchbox op schoot tijdens de klussen door.

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

