Nieuws

Een bestelwagen die onverwacht uitvalt, kan bedrijven flink raken. Uit onderzoek van de Britse importeur van Mercedes-Benz Vans blijkt dat kosten al snel oplopen tot 2500 euro per dag. Maar het kan nog erger. Is hier wat aan te doen?

Wat kost een dag ongewenst stilstaan van de bus?

Het onderzoek is uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en is hierdoor niet één-op-één toepasbaar op de Nederlandse markt. Wel geeft het een beeld van de impact van voertuigstilstand op bedrijven die afhankelijk zijn van bestelwagens.

Die impact is niet mals. Marktonderzoekbureau Opinium heeft 500 Britse zakelijke beslissers bevraagd. Vooral productiebedrijven worden zwaar getroffen, met gemiddelde verliezen van circa 2500 euro per dag. In de bouwsector ligt dat bedrag rond de 1700 euro per dag.

Uitval bestelwagens zorgt voor stress en klachten

De resultaten laten zien dat voertuigdowntime verder gaat dan alleen financiële schade. Zo ervaren veel bedrijven operationele problemen zodra een bestelwagen uitvalt. Bovendien zegt 41 procent van de ondervraagde ondernemers dat medewerkers meer stress ervaren. Daarnaast meldt 33 procent verstoringen in de dagelijkse workflow en zegt 29 procent dat personeel langer moet doorwerken.

Zelfs klanten merken de gevolgen. Een kwart van de bedrijven kreeg volgens het onderzoeksbureau te maken met klachten door voertuigen die onverwacht niet beschikbaar waren. Vooral in sectoren zoals zorg, logistiek, food delivery en technische dienstverlening blijkt voertuigbeschikbaarheid cruciaal.

Kleine wagenparken extra kwetsbaar

Voor mkb-bedrijven met een klein wagenpark zijn de gevolgen vaak direct merkbaar. Als één bestelwagen wegvalt, komt de planning sneller onder druk te staan en lopen leveringen of afspraken vertraging op.

Kun je stilstand van een bestelwagen voorkomen?

Nee, niet altijd. Maar het wordt wel steeds eenvoudiger. Moderne bestelwagens worden steeds vaker standaard uitgerust met een modem. Hiermee kan voertuigdata real time worden gecommuniceerd met de dealer.

Simpel gezegd: als de koplamp kapot is, wordt dit doorgegeven aan de garage. Die kan die lamp alvast bestellen en een afspraak voor reparatie maken. Waardoor de bus in no-time weer aan het werk is. Ook grotere (elektronische) problemen worden hierdoor sneller herkend en hersteld. Vraag je dealer naar de opties op dit gebied.

Deze zogenaamde connected-diensten zijn vanzelfsprekend niet gratis. Echter, zoals uit het onderzoek blijkt, is stilstand dat ook niet.