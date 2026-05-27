Review Farizon V7E: nieuwe elektrische bus wil de steden veroveren

Een jaar geleden was er nog geen Farizon aan de horizon te bekennen. Nu komt de Chinese bouwer van elektrische bestelwagens, net als Volvo onderdeel van Geely, al met het tweede model. Met de V7E wil het de stadsbestelmarkt veroveren. Gaat dat lukken?

De V7E is het kleine broertje van de vorig jaar juni geïntroduceerde Farizon SV. Hoewel, klein? Qua lengte (4.990 mm voor de SV, 5 mm meer voor de V7E) ontlopen ze elkaar niet. Ook het laadvolume van 6,95 kubieke meter is gelijk aan de L1-versie van de SV. En daarmee in zijn klasse behoorlijk bemeten - bij veel concurrenten moet je voor dit volume al voor de L2 kiezen.

Een lengte- en hoogtemaat

Je kunt bij de V7E slechts uit één afmeting kiezen. Het verschil met de SV zit hem dan ook met name in de breedte. De SV meet met spiegels 1980 mm, de V7E 1820 mm. Vooral in de krappe stadse straatjes zul je blij zijn met deze millimeters verschil. De laadruimte is altijd 2900 mm lang, het laadvermogen bedraagt 1373 kilogram.

In hoogte is de V7E 5 mm lager dan de SV (1985 mm), maar omdat de V7E op een skateboardplatform is gebouwd, ligt de bodem lager op de weg en blijft er ondanks de iets mindere breedte en hoogte veel laadruimte over. Ook levert dit een lage instap- en tildrempel op, iets waar je als stadsbezorger blij mee bent als je meerdere keren op een dag moet in- en uitklimmen.

Minder blij

Is er ook iets waar je als rijder dan minder blij van wordt? Ja, eigenlijk wel. Ben je langer dan zo'n 185 cm, dan kom je in het interieur wat in de knel. De stoel kon door het tussenschot niet ver genoeg naar achteren of naar beneden. Dakruimte genoeg, maar de buitenspiegels kunnen niet in de juiste hoek worden gezet voor langere mensen.

Je zit bovendien dicht op het dashboard. Heb je een leesbril nodig, dan moet je die soms gebruiken om lampjes en mededelingen te ontcijferen. En dat zijn er nogal wat. Te dicht op iets rijden, te dicht bij de midden- of zijstreep rijden, even zijdelings turen, het komt je op een piep te staan. Zelfs als je alle systemen zoveel mogelijk uitzet. En zelfs als je heus wel weet wat je doet.

Hoe rijdt de Farizon V7E (2026)

Dit neemt niet weg, dat de Farizon V7E (2026) lekker rijdt. De 102 pk's (piekvermogen indien nodig 150 pk) zijn voldoende om lekker stil te zoeven en extra peut te geven op het moment dat hierom wordt gevraagd. Bijvoorbeeld bij een inhaalactie. Het krachtige koppel (230 Nm piek) en de soepele elektrische transmissie maken het rijden erg comfortabel. De topsnelheid is beperkt op 120 km/h.

Wat is de actieradius van de Farizon V7E?

Je kunt kiezen voor een accupakket van 50 of 67 kWh. Dit levert de volgende rij- en laadprestaties op:

50 kWh accupakket:

Actieradius (WLTP, gecombineerd): 240 km

Actieradius (WLTP, stadscyclus): 338 km

Gecombineerd verbruik (kWh/100 km): 21,5

Stadsverbruik (kWh/100 km): 15,3

AC laden (11 kW, 20-100 procent): 4,9 uur

DC snelladen (100 kW, 20-80 procent): 18 minuten

Vanafprijs: 29.780 euro (ex btw/bpm)

67 kWh accupakket:

Actieradius (WLTP, gecombineerd): 328 km

Actieradius (WLTP, stadscyclus): 475 km

Gecombineerd verbruik (kWh/100 km): 22,4

Stadsverbruik (kWh/100 km): 15,5

AC laden (11 kW, 20-100 procent): 6,5 uur

DC snelladen (100 kW, 20-80 procent): 30 minuten

Vanafprijs: 31.980 euro (ex btw/bpm)

Wat zit er op en aan de Farizon V7E (2026)?

De uitrusting is voor een bestelwagen allesbehalve mager. Naast alle denkbare veiligheidssystemen, waaronder een 360-graden camera die bij afslaan meekijkt of er geen verkeer naast de bus zit, valt een aantal zaken op:

De 'smart key' waardoor de deuren sluiten en openen, afhankelijk of de bestuurder wegloopt voor of aankomt na de bezorging

Vehicle-to-load functie om 220V-apparatuur te laden

Geventileerde bestuurdersstoel

Apple CarPlay/Android Auto is eveneens present, want in een eigen navigatiesysteem is niet voorzien. Bovendien maakt dit het gemakkelijker om bedrijfseigen apps te gebruiken.

Opties zijn samengebald in twee optiepakketten: Pro Pack (1990 euro, ex btw) en Pro Pack Plus (2690 euro, ex btw). Eerstgenoemde brengt onder andere een verwarmbare bestuurdersstoel, stuur- en voorruitverwarming, een trekhaak, pvc laadvloer en tweede smartkey met zich mee. Het Pro Pack Plus is het Pro Pack met nog een extra schuifdeur links.

Goed om te weten: de Farizon V7E mag tot 1000 kilogram (geremd) trekken. Maar dan moet je de trekhaak wel af-fabriek (dus via het Pro Pack) bestellen. Achteraf opbouwen is niet mogelijk.

Wat vind ik van de Farizon V7E (2026)?

De Farizon heeft veel om succesvol te kunnen zijn. Rijdt goed, ligt laag op de weg, heeft een berg aan laadruimte en is voor stadse afstanden een prima optie. De cabine had net een tikkie groter gemogen en er zijn te veel piepjes, maar als werkpaard voldoet de bus.