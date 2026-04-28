Gaat Farizon V7E zijn SV-broer opeten?

Op de bedrijfswagenbeurs in het Engelse Birmingham onthulde het Chinese bestelwagenmerk Farizon hun tweede bus voor de Europese markt, de V7E. Wat vooralsnog apart is, is dat de nieuweling afmetingen deelt met de kleinste SV-uitvoering. Wel is er een kleinere accu leverbaar, wat de prijs mogelijk extra interessant maakt.

Weinig verschil met Farizon SV L1H1

Met een laadvolume van 6,95 m3, een laadvermogen tot 1.338 kg en een lengte van 4995 mm, wijkt de nieuwe V7E niet af van de reeds leverbare Farizon SV. Dit model is dan wel in drie lengte en twee hoogtes leverbaar, maar voor de L1H1 zijn de cijfers respectievelijk 6,95 m3, 1390 liter en 4990 mm. Ook wat actieradius betreft ontlopen de twee elkaar niet. Beide zijn voorzien van een 67 kWh-accupakket, met een range van zo'n 330 km (WLTP, gecombineerd).

Het enige verschil is dat waar de SV ook leverbaar is met zwaardere accupakketten (83 en 106 kWh), daar is de V7E alleen nog leverbaar met juist een lichtere accu: 50 kWh, goed voor zo'n 240 km. Snelladen gaat bij de V7E met maximaal 100 kW DC. Daarmee laadt de accu van 20 naar 80 procent in slechts 18 minuten. AC-laden kan met 11 kW.

Prijs van de Farizon V7E

Gezien de specs krijgt de V7E mogelijk een aantrekkelijke prijs. De Farizon SV 67 kWh L1H1 is er vanaf 41.780 euro (ex. btw). In het Verenigd Koninkrijk starten de prijzen van de V7E bij 28.000 pond, exclusief belastingen. In vergelijking met andere bedrijfswagenprijzen in Engeland, zou de prijs in ons land uit kunnen komen op zo'n 25.000 euro, ex btw. Dat scheelt nogal. Maar goed, we moeten nog even afwachten.

Gaat V7E zijn broer beconcurreren?

Het lijkt erop dat de V7E zijn eigen broer gaat beconcurreren, hoewel we natuurlijk nog even op de prijzen moeten wachten. Wat afwijkt, is dat de Farizon V7E staat op een speciaal voor dit model ontwikkeld elektrisch platform, met zogenoemde drive-by-wire technologie. Daardoor zijn stuur- en remsystemen elektronisch aangestuurd. Onder andere om meer interieurruimte te scheppen.

Voor dagelijks gebruik valt hierdoor vooral de extreem lage laadvloer van slechts 500 mm op. Dat maakt laden en lossen eenvoudiger, zeker in stedelijke distributie. De dubbele schuifdeuren bieden een opening van 1.100 mm en achterdeuren openen tot 270 graden. Volgens Farizon passen er drie europallets in de laadruimte.

Introductiedatum Farizon V7E

Farizon is het bedrijfswagendivisie van het Chinese Geely, onder andere bekend van de personenwagenmerken Volvo en Polestar. De Nederlandse introductiedatum van de Farizon V7E is nog niet bekend. De persintroductie van de V7E volgt nog in mei. Dan zullen we te weten komen of de V7E inderdaad de concurrentie aangaat met de SV L1H1.