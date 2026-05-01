Niet het merk, niet de prijs: dít is waar je bedrijfswagen op moet worden gekozen

Ga je voor op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen, dan is het beter om je niet meteen op een bepaald merk of een vaste aanschafprijs te richten. Misschien moet je wel wat meer uitgeven als dat beter bij je bedrijf past. Of zijn andere zaken voor jou van belang. Wij zetten op een rij wat volgens ons belangrijk is.

Dit is belangrijk bij de aanschaf van een busje

De juiste keuze voor een bestelwagen draait vooral om inzetbaarheid, totale kosten en hoe goed de bus past bij jouw dagelijkse werkzaamheden. Dáár moet je bedrijfswagen op worden gekozen. Kijk eerst naar het werk, daarna pas naar de bestelwagen:

Hoeveel laadruimte heb je dagelijks nodig?

Moet je zware materialen vervoeren?

Rijd je vooral in de stad of juist lange afstanden?

Heb je trekgewicht nodig voor een aanhanger?

Hoe vaak stap je in en uit?

Wie deze vragen scherp heeft, voorkomt een te grote, te dure of juist onpraktische keuze.

TCO: belangrijker dan de aankoopprijs

Een goedkope bestelwagen kan in praktijk op termijn duurder uitpakken dan een duurdere concurrent. Kijk daarom altijd naar de total cost of ownership (TCO):

Brandstof- of stroomverbruik

Onderhoudskosten

Restwaarde

Verzekering

Motorrijtuigenbelasting

Stilstand bij reparaties / vervangende bus mogelijk?

Voor ondernemers telt uiteindelijk wat een bus per maand kost én oplevert. Dat is relevanter dan alleen de catalogusprijs.

Praktisch gemak bepaalt dagelijks rendement

Let vooral op zaken waarmee je elke dag te maken krijgt en die van invloed zijn op comfort, praktisch gebruik en relaxed werken:

Lage laadvloer

Schuifdeurindeling

Goede zitpositie

Moderne rijhulpsystemen

Connectiviteit en navigatie

Genoeg opbergvakken

Deze details maken vaak het verschil tussen frustratie en efficiënt werken.

Elektrisch of diesel? Kies op gebruikspatroon

Bij een bestelwagen kopen is de aandrijflijn een belangrijke factor. Rijd je veel korte ritten in stedelijk gebied, dan kan elektrisch de beste keuze zijn. Maak je dagelijks lange snelwegkilometers of trek je zware lasten, dan kan een diesel of andere oplossing voorlopig logischer zijn. Kijk dus naar inzet, niet naar trends. Maar houd wel rekening met rijden in zero-emissiezones. Dan is elektrisch de juiste keuze. Denk ruim: mogelijk hoef je nu niet in zo'n zone te zijn, maar wel wanneer je bedrijf groeit.

Kies op rendement en geschiktheid

Niet het merk, niet de prijs, maar de match met jouw werkzaamheden moet leidend zijn. Wie bedrijfswagens vergelijkt op gebruik, kosten en praktisch gemak, maakt uiteindelijk de beste keuze. En daar hoort bij dat je een lange proeftrit maakt, indien mogelijk zelfs een route rijdt met jouw spullen achterin. Om uit te vinden of alle wensen ook daadwerkelijk worden vervuld.