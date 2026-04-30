Dit is het verschil tussen N1- en M1-registratie bij bestelauto's

Nieuws

Soms wordt er bij bestelwagens gesproken over een N1-registratie, dan weer over M1. Wat is het verschil? Kleine hint: vooral het gebruik van het voertuig. We zoeken het uit op de website van onze officiële keuringsinstantie RDW.

De RDW bepaalt welke registratie een voertuig krijgt, op basis van Europese typegoedkeuringsafspraken. Welke het wordt, hangt helemaal af van het gebruik van het voertuig in kwestie. In de basis staat M1 voor personenwagens en N1 voor bedrijfswagens. Maar er is in die laatste categorie wat grijs gebied.

Geel kenteken of grijs kenteken: wat betekent het?

Over grijs gesproken: M1 of N1 wordt ook wel aangeduid als respectievelijk geel of grijs kenteken. In Nederland zijn kentekenplaten voor personenauto’s en bestelwagens altijd geel/zwart van kleur. De term grijs kenteken verwijst daarom niet naar de kleur van de plaat, maar naar een voertuigtechnische aanduiding voor bepaalde bestelauto’s. Heel vroeger was het kentekenpapiertje voor bestelwagens grijs en die voor personenwagens geel. Vandaar de benaming.

Wat is het verschil tussen M1 en N1 registratie?

Bij voertuigen speelt de Europese voertuigclassificatie een belangrijke rol.

M1 registratie: personenvervoer

Een M1-voertuig is bedoeld voor het vervoer van personen en heeft maximaal acht zitplaatsen naast de bestuurder. Denk aan:

personenauto’s

luxe busjes met extra zitrijen

sommige dubbele cabines

Een bestelwagen die volledig is ingericht voor passagiers kan dus als M1 geregistreerd staan.

N1 registratie: goederenvervoer

Een N1-voertuig is bedoeld voor goederenvervoer en heeft een maximaal toegestane massa tot 3.500 kg. Dit is de meest voorkomende categorie voor:

gesloten bestelwagens

servicebussen

bedrijfswagens voor ondernemers

Alle N-categorieën

N1: goederenvervoer tot 3.500 kg: bestelwagens

N2: goederenvervoer van 3.500 tot 12.000 kg: vrachtwagens

N3: goederenvervoer boven 12.000 kg: zware vrachtwagens.

Waarom is dit belangrijk voor ondernemers?

De registratie bepaalt vaak belasting, BPM, gebruiksmogelijkheden en verzekeringsvoorwaarden. Een bestelwagen met grijs kenteken die voldoet aan specifieke eisen voor laadruimte en inrichting, vastgesteld door de Belastingdienst, kan in sommige gevallen gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals lagere motorrijtuigenbelasting of de bpm-vrijstelling. Die laatste is sinds 1 januari 2025 niet meer van toepassing op brandstofbussen, wel op elektrische bestelwagens. De korting op de motorrijtuigenbelasting bestaat wel nog.