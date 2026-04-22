Dubbele cabine en plug-in hybride: werken, vakantie vieren en goedkoper rijden

PARTNERBIJDRAGE

Voor ondernemers die hun bestelwagen ook privé willen benutten, is een versie met dubbele cabine ideaal. Ga je ermee op vakantie, dan is een plug-in hybridemotor bovendien een interessante optie: zuinig rijden, lage bpm. Hoe zit dat?

Meer zitplaatsen, meer mogelijkheden

De dubbele cabine maakt het verschil in dagelijks gebruik. Met een volwaardige tweede zitrij neem je eenvoudig collega’s mee naar klussen met amper concessies aan laadruimte en trekvermogen. Tegelijkertijd verandert de bus buiten werktijd in een praktische gezinsauto, geschikt voor bijvoorbeeld weekendtrips of sportactiviteiten. Gezin mee, kano of fietsen achterin en wegwezen. Hoe functioneel wil je het hebben.

En rij je voor je dagelijkse werk korte afstanden en wil je voor vakanties en weekendjes weg wel serieus kilometers maken, dan is een plug-in hybridemotor het beste alternatief. Je rijdt met een volgeladen accu al snel zo'n 50 km op stroom. Hierdoor ligt het gemiddelde benzineverbruik laag en daarmee ook de CO2-uitstoot.

Lage bpm bij PHEV-aandrijving

Die lage CO2-uitstoot is meteen goed voor een ander interessant fenomeen. Omdat de bpm wordt berekend aan de hand van die uitstoot, is het te betalen bpm-bedrag veel lager dan bij een dieselversie. Met een lage aanschafprijs tot gevolg. Bovendien is zo'n motor ook nog eens in staat om een zware aanhanger te trekken en zware lading te torsen.

Ford Transit Custom Grey Platinum Dubbele Cabine

Neem bijvoorbeeld de Ford Transit Custom Grey Platinum Dubbele Cabine. Dit model vinkt alle bovenstaande kenmerken af. En doet er zelfs nog een schepje bovenop in luxe. Wel zo prettig als alternatieve gezinswagen. De cabine is hoogwaardig afgewerkt, met individuele stoelen in eco-leder en schuifdeuren met grote zijruiten aan beide zijkanten. Dat maakt langere ritten comfortabel voor zowel bestuurder als passagiers.

Plug-in hybride: interessant voor portemonnee

De aandrijflijn van de Grey Platinum bestaat uit een 2,5-liter benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor. Samen zorgt dit voor een vermogen van 233 pk en een elektrische actieradius tot circa 55 kilometer (WLTP). Voor ondernemers betekent dit dus niet alleen lagere brandstofkosten, maar ook een lagere CO2-uitstoot - en daarmee een gunstiger bpm-bedrag.

Ondernemen met comfort en uitstraling

Extra mooi omdat het oog ook iets wil: de Grey Platinum onderscheidt zich met sportieve styling, zoals zwarte velgen, striping en een dakspoiler. In combinatie met de rijke uitrusting ontstaat een bestelwagen die niet alleen professioneel oogt bij klanten, maar ook privé de handen op elkaar zal krijgen. Wat er allemaal op en aan zit, is terug te vinden in de prijslijst.