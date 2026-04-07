Private lease voor bestelwagens: interessant voor ondernemers of juist niet?

Niet elke ondernemer heeft een zak geld liggen om een bedrijfswagen aan te schaffen wanneer dat nodig is. Geld lenen of zakelijke lease zijn mogelijk, maar is het bij particulieren populaire private lease ook een optie? We zettende belangrijkste voor- en nadelen overzichtelijk op een rij.

Wat is private lease en hoe werkt het voor ondernemers?

Bij private lease rijd je een voertuig tegen een vast maandbedrag, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. In tegenstelling tot zakelijke lease staat het contract op naam van een persoon, niet op de onderneming. Voor zzp’ers en kleine ondernemers kan dit aantrekkelijk lijken, vooral vanwege de voorspelbare kosten.

Voordelen van private lease voor bestelwagens

Een belangrijk voordeel is budgetzekerheid. Je weet precies waar je aan toe bent, zonder onverwachte onderhoudskosten. Daarnaast is er geen grote investering vooraf nodig, wat gunstig kan zijn voor de cashflow van startende ondernemers. Ook heb je geen omkijken naar zaken als reparaties en verzekering - alles zit in één pakket - en hoef je geen kilometeradministratie bij te houden. Bovendien kun je 23 cent per kilometer aftrekken van je winst, net zoals je met een privéauto zou doen.

Nadelen en aandachtspunten

Toch kleven er duidelijke nadelen aan private lease voor zakelijk gebruik. Zo zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar, omdat het voertuig niet op naam van de onderneming staat. Dit maakt private lease vaak minder interessant dan zakelijke lease of aankoop. Daarnaast kan intensief gebruik - typisch voor bestelwagens - leiden tot beperkingen, zoals kilometerlimieten en extra kosten bij slijtage. Bespreek dit vooraf met je private leasepartij.

Private lease vs. zakelijke lease: wat is slimmer?

Voor ondernemers die hun bestelwagen intensief gebruiken, blijft zakelijke lease of koop vaak de meest voordelige optie. Vooral vanwege de fiscale voordelen en investeringsaftrek. Private lease kan daarentegen een tijdelijke oplossing zijn voor ondernemers die flexibiliteit zoeken of privé en zakelijk gebruik willen combineren.

Goed vergelijken

Private lease kan een optie zijn voor ondernemers, maar is zelden de meest optimale keuze bij professioneel gebruik van een bestelwagen. Het loont om goed te rekenen en verschillende leasevormen te vergelijken voordat je een beslissing neemt. Overleg bovendien met je financieel adviseur. Want bij private lease krijg je bovendien een BKR-registratie. Dit kan van invloed zijn wanneer je een lening, zoals een hypotheek, aangaat.