Review Ford E-Transit Custom AWD (2026): waarom je 6 mille extra wilt betalen voor 4x4

Nieuws

Onlangs monteerde Ford een groter accupakket in de E-Transit Custom. Waarmee de bestverkochte bus van Nederland tot wel 370 km op een lading pakketjes kan vervoeren. Nu komt het merk met vierwielaandrijving voor de bus. Of dat net zo waardevol is als de extra actieradius, beproefden we op een ijscircuit in Frankrijk.

Wat betekent AWD?

AWD staat voor All Wheel Drive en dat is goed Engels voor vierwielaandrijving, kortweg 4x4. Het grote voordeel van AWD is meer grip: alle vier de wielen doen mee. Bij de elektrische Transit Custom gebeurt dit niet door de wielen mechanisch met assen met elkaar te verbinden, maar door een extra elektromotor en wat doeltreffende software.

IJshelling nemen zonder aarzelen

Resultaat: meer stabiliteit op sneeuw en ijs, in de modder of op nat asfalt. En daar weet de E-Transit Custom AWD echt wel raad mee, zo stellen wij vast in een Frans skioord. Een ijzige helling oprijden - op winterbanden - is voor de E-Transit Custom AWD geen enkel probleem. Zelfs halverwege stoppen en weer optrekken voelt alsof je op droog asfalt staat – mits je abrupte stuur-, rem- of gaspedaalacties vermijdt. Ligt er een laagje sneeuw op het ijs, dan is de tractie helemaal overtuigend. Zelfs met uitgeschakelde tractiecontrole klimt de bus beheerst naar boven.

Vergelijk met standaard E-Transit Custom

Ter vergelijking rijden we dezelfde helling met de achterwielaangedreven variant, vanzelfsprekend ook op winterbanden. In de normale rijmodus komt hij nauwelijks van zijn plek. In de modus ‘Sneeuw en ijs’ herpakt hij zich en haalt hij de top, zij het met iets meer glibberen en daardoor iets minder vertrouwen. Stoppen op de helling en weer wegrijden vraagt merkbaar meer concentratie.

Op het ijscircuit laat de AWD-versie zich eveneens van zijn solide kant zien. Moeiteloos volgt hij de bochtige ijswegen. Ook hier geldt: vloeiende input is cruciaal. Wie soepel rijdt, krijgt heel veel stabiliteit terug. Zelfs met een beetje vaart erin.

Twee motoren, dubbel grip

Het grote voordeel van twee elektromotoren is dat deze los van elkaar kunnen opereren. De bijbehorende computer checkt 50 keer per seconde of elk wiel genoeg grip heeft. Zo niet, dan worden vermogen en koppel over de wielen die wel grip hebben verdeeld. Zo snel dat je er niets van merkt. Bovendien kan elke elektromotor los van elkaar het maximale vermogen op het asfalt leggen.

Sneller snelladen

Bijkomend voordeel is extra regeneratiecapaciteit. Dankzij twee motoren kan tot 50 procent meer remenergie worden teruggewonnen, wat een deel van het extra gewicht (circa 170 kg) compenseert. Dit gewicht is immers van invloed op de actieradius. Die is, afhankelijk van de uitvoering, met ruim 300 km daarom nog steeds in orde voor dagelijkse taken. Bovendien heeft de snellaadpoort een upgrade gekregen en laad je in 29 minuten (was 39) van 10 naar 80 procent capaciteit bij de snellader. Anders gezegd: in 10 minuten kun je weer 114 km verder.

Is AWD een nuttige toevoeging?

Kort gezegd: ja. Je moet je wel afvragen of het voor jouw werk in Nederland zin heeft om de meerprijs (rond de zes mille) te betalen. Ford zelf roept dat het geen terreinwagen is. Hij is er niet bang voor, maar de AWD-bus is niet verhoogd: weinig bodemvrijheid maakt echt zwaar terrein alsnog moeilijk.

Rij je echter vaak over modderige bouwterreinen, werk je vlak naast het asfalt, neem je nogal eens een onverharde afslag, dan is de E-Transit Custom AWD een veilige hulp. Je kunt zelfs stellen dat de enorme regenbuien die tegenwoordig ineens uit het wolkendek kunnen vallen, reden zijn om een 4x4 aan te schaffen.

Accu, vermogen en uitvoeringen

In Nederland is de Ford E-Transit Custom AWD (2026) uitsluitend leverbaar met het 71 kWh accupakket en keuze uit twee motoriseringen:

136 pk

218 pk

Beschikbare uitvoeringen (prijzen ex. btw en bpm):