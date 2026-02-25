Let op! Deze fout met je bedrijfswagen kan je honderden euro's per jaar kosten

Nieuws

Eigenlijk is het heel eenvoudig: meer luchtweerstand betekent meer brandstofverbruik. Nu is een bus al niet heel erg gestroomlijnd, maar dakdragers breken wat er is vrijwel helemaal af. Ze hebben een flinke impact op het diesel- of stroomverbruik. Hoe zit dat?



Wat doet luchtweerstand met het verbruik?

Bij snelheden boven de 70 km/h is luchtweerstand de grootste tegenkracht om vooruit te komen met een bus. Belangrijk bovendien: de invloed van snelheid is gaat niet geleidelijk, maar met enorme stappen. Wie 100 km/h rijdt in plaats van 80 km/h, verhoogt de luchtweerstand disproportioneel.

Dakdragers: praktisch, maar kostbaar

Bestelwagens hebben door hun hoge en brede carrosserie van nature al een relatief groot frontaal oppervlak. Dat maakt ze gevoeliger voor extra verstoringen van de luchtstroom. Een lege dakdrager kan het verbruik zomaar tot 10 procent verhogen. Met ladders, buizen of andere lading op het dak kan dat oplopen tot 15 procent of meer. Zoals gezegd, afhankelijk van snelheid en belading.

Voor elektrische bestelwagens betekent dit direct minder actieradius. En net zoals voor diesel- of benzinevarianten stijgen de brandstof- en elektriciteitskosten navenant. Je zult immers vaker moeten laden om je afstanden te halen.

Praktijk: wanneer merk je het verschil?

Rijd je vooral in de stad, dan blijft de impact beperkt. Op de snelweg, bij 100–130 km/u, wordt het effect duidelijk merkbaar. Ondernemers met veel snelwegkilometers kunnen jaarlijks honderden euro’s besparen door dakdragers te demonteren wanneer ze niet nodig zijn.

Slim omgaan met aerodynamica:

Verwijder ongebruikte dakdragers

Is het echt nodig? Kies dan voor aerodynamisch gevormde dragers

Beperk snelheid op lange snelwegritten

Laat die ladder en materiaal niet liggen als ze op dat moment niet nodig zijn.

Dat laatste kost natuurlijk wat meer 'menselijke' energie, maar een bus zonder uitsteeksels is nou eenmaal beter voor portemonnee. En milieu.