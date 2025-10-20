Blinkend visitekaartje: past jouw bus in een wasstraat?

Nieuws

Je bestelbus is je visitekaartje. Maar ja, wassen kost wel tijd. Met de hand al helemaal, dus is een wasstraat een prima oplossing. Als je bus er in past. Want dat is lang niet altijd het geval. Oppassen dus.

Past mijn bestelbus in een wasstraat?

Niet elke wasstraat is geschikt voor een bestelwagen. Veel standaard wasstraten hanteren een maximale hoogte tussen de 200 en 240 centimeter en een breedte tot 220 cm. Dat betekent dat compacte bussen zoals een Volkswagen Transporter of Ford Transit Custom in standaard H1-uitvoering meestal geen probleem zijn. Voor grotere modellen, zoals een (verhoogde) Sprinter of Crafter kun je vaak alleen terecht in speciale wasstraten voor bedrijfswagens of truckwash-locaties.

Tip: zoek vooraf uit hoe hoog en breed jouw bus is, inclusief eventueel dakrek of andere uitstekende onderdelen. Noteer deze afmetingen, bijvoorbeeld op een sticker in de klep van het dashboardkastje. De meeste wasstraten geven de maximale afmetingen aan.

Zelf wassen: flexibel, maar tijdrovend

Met de hand wassen heeft voordelen. Je kunt gericht schoonmaken, de lak meteen controleren op schade en zelfs plekken bereiken die de wasstraat overslaat. Nadeel: het kost tijd, en als zzp’er is tijd geld.

Bovendien is het in sommige gemeenten verboden om op straat te wassen. Of dit zo is, vind je in de gemeentelijke verordeningen op de online stadspagina's. Het heeft vaak te maken met de vraag of er een gescheiden afwatering is voor regenwater en riool. Als dat zo is, wil de gemeente geen wasmiddelen in de regenwaterafvoer hebben.

Een wasbox is een mooi alternatief voor op straat wassen. Het water en de schoonmaakmiddelen worden opgevangen, gefilterd en hergebruikt. Máár vaak zijn deze wasboxen inpandig en moet je opnieuw opletten of je bus past.

Wasabonnement voor gemak en snelheid

Een wasstraat is sneller en je houdt je handen schoon. Overweeg ook een wasabonnement: voor een vast bedrag per maand kun je onbeperkt of tegen korting wassen. Dat bespaart tijd én zorgt ervoor dat je bus altijd representatief blijft.

Wassen verlengt de levensduur van je bestelwagen

Een regelmatige wasbeurt is niet alleen goed voor de uitstraling, maar ook voor de staat van onderhoud. Vuil, zand, strooizout en vogelpoep kunnen de lak aantasten en op termijn roest veroorzaken. Door je bus schoon te houden, bescherm je de carrosserie, blijven ruiten en verlichting beter functioneren en behoudt je voertuig zijn waarde.