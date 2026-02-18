130 jaar Mercedes-Benz bestelwagens: van 2,75 pk naar AI

PARTNERBIJDRAGE

Dit jaar viert Mercedes-Benz 130 jaar transportgeschiedenis. Wat begon in 1896 met de eerste gemotoriseerde bestelwagen van Carl Benz, groeide uit tot een wereldwijd succesverhaal in transportoplossingen voor ondernemers, logistiek en dienstverlening.

De eerste bestelwagen ter wereld: 1896

De basis voor het huidige bestelwagenaanbod werd gelegd bij Benz & Cie. In 1896 ontwikkelde Carl Benz twee varianten: een gesloten bestelwagen op basis van de Victoria en een lichtere combinatiebestelwagen op basis van de Velociped. Vooral die laatste was revolutionair. Dankzij een afneembare carrosserie kon het voertuig eenvoudig worden omgebouwd tot tweezits personenwagen – feitelijk het eerste multifunctionele bedrijfsvoertuig.

Met een eencilinder viertaktmotor, van 2,75 tot 6 pk, een laadvermogen tot 300 kilogram en een topsnelheid van circa 20 km/u was de Benz-bestelwagen sneller én efficiënter dan paard en wagen. Daarmee ontstond een compleet nieuw marktsegment: gemotoriseerd stadsvervoer voor goederen.

Een gerestaureerde en deels herbouwde Benz-combinatiebestelwagen uit 1899 – de oudste nog rijdende Mercedes-bestelwagen – visualiseert nu de technische erfenis van het merk.

30 jaar Sprinter: icoon in lichte bedrijfswagens

Bijna een eeuw later zette Mercedes-Benz opnieuw de standaard met de introductie van de Mercedes-Benz Sprinter in 1995. De Sprinter groeide uit tot maatstaf in het segment van lichte bedrijfswagens, met meer dan vijf miljoen geproduceerde exemplaren wereldwijd.

De bestelwagen is inzetbaar in uiteenlopende branches: van koeriersdiensten en bouw tot ambulancezorg en personenvervoer. In Europa koos in 2024 maar liefst 77 procent van de klanten opnieuw voor een Sprinter – een sterk bewijs van betrouwbaarheid en klantloyaliteit.

Nieuwe generatie Sprinter in aantocht

Vooruitkijkend naar de toekomst presenteerde Mercedes-Benz onlangs een eerste designstudie van de volgende generatie Sprinter onder de naam ‘THE BOuLDER’. Deze sculptuur geeft inzicht in het toekomstige exterieurdesign en de proporties van de nieuwe bestelwagen.

VAN-platform als efficiënte basis

De komende generatie wordt gebouwd op het nieuwe VAN-platform, met zowel elektrische (VAN.EA) als verbrandingsvarianten (VAN.CA). Daarmee zet Mercedes-Benz in op efficiëntere, veelzijdigere en digitalere bedrijfswagens.

Digitalisering en MB.OS als fundament

Centraal in de toekomstvisie staat het Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Dit nieuwe besturingssysteem integreert voertuigfuncties, digitale diensten en over-the-air updates met AI om de systemen zo voor vele jaren up-to-date te houden. Functies zoals wagenparkbeheer, navigatie en onderhoudsdiensten worden direct in het voertuig beschikbaar.