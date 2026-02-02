MAN TGE Next Level: de groenste bus van 2026

Nieuws

De MAN TGE Next Level heeft de titel Sustainable Van of the Year 2026 in de wacht gesleept. De onderscheiding wordt toegekend door de vakjury van STY 2026, een initiatief van automotive uitgeverij Vado e Torno Edizioni.

Vado e Torno Edizioni is een Italiaans uitgeversplatform met een geschiedenis van zestig jaar. Acht kranten, twaalf websites, evenementen en vier internationale prijzen, waaronder de Sustainable Van of the Year, zijn de kenmerken van een uitgeverij die ecologische duurzaamheid centraal stelt.

Volgens de jury gaat duurzaamheid bij moderne bestelwagens echter verder dan alleen de aandrijflijn: ook veiligheid, ergonomie, comfort en impact op de stedelijke omgeving spelen een doorslaggevende rol.

Duurzaamheid draait om meer dan alleen emissies

De jury prees de MAN TGE Next Level om zijn brede inzetbaarheid en focus op de dagelijkse praktijk van professionals. De bestelwagen onderscheidt zich door verbeteringen op het gebied van comfort, functionaliteit, ergonomie en veiligheid. Die elementen dragen volgens de vakjury direct bij aan een hogere operationele efficiëntie en betere werkomstandigheden voor chauffeurs.

Bijzonder veel lof was er voor het uitgebreide pakket rijassistentiesystemen. Elke MAN TGE Next Level is dan ook standaard uitgerust met alle denkbare veiligheidssystemen, van vermoeidheidsherkenning tot intelligente cruise control, noodrem, en actieve rijstrookbewaking. Nieuw zijn systemen zoals dode-hoek-waarschuwing en hulp bij het van richting veranderen.

Tot 5,5 ton

De MAN TGE Next Level is de ingrijpend vernieuwde versie van de lichte bedrijfswagen die MAN Truck & Bus in 2017 introduceerde. Zo is de volledige elektronische architectuur herzien, waardoor MAN gebruik kan maken van nieuwe regeleenheden, sensoren en camera’s om de actieve veiligheid verder te verhogen. De TGE-serie is leverbaar in veel verschillende uitvoeringen. Van bestelwagen en minibus tot pick-up en chassis-cabine, tot maximaal 5,5 ton.