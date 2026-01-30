Busjesverkopen in Europa fors gedaald in 2025

Nieuws

De Europese markt voor bestelwagens staat onder druk. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA zijn in 2025 zijn de nieuwverkopen in de EU met maar liefst 8,8 procent gedaald. Vooral de grootste markten trekken de cijfers omlaag.

Grote landen drukken de markt

In Nederland is 2025 een dramatisch busjesverkoopjaar geweest. Maar ook in de rest van Europa wilde het afgelopen jaar niet vlotten. In totaal daalden de Europese verkopen met 8,8 procent naar 1.447.273 bestelwagens. De grootste Europese bedrijfswagenmarkt, Frankrijk, noteerde de sterkste terugval: 5,6 procent minder bestelwagens. Toch zijn dat er nog altijd 358.299, tegenover 20.782 in Nederland.

In Duitsland daalden de verkopen met 5,4 procent naar 265.801 eenheden. Italië, het op twee na grootste verkoopland, zag de verkopen dalen met 5 procent. Goed voor 188.373 bussen.

Elektrische bestelwagens groeien langzaam

Hoewel het aandeel elektrisch oplaadbare bestelwagens stijgt, verloopt de transitie traag. Infrastructuurproblemen, hoge energiekosten, een ongunstige total cost of ownership (TCO) en wisselend overheidsbeleid blijven volgens ACEA belangrijke remmende factoren. Elektrische bestelwagens zijn goed voor 11,2 procent marktaandeel, hybridemodellen pakken slechts 2,7 procent van de Europese markt.

Diesel nog steeds nummer één

Dieselbestelwagens blijven veruit het populairst met een marktaandeel van 80,7 procent. Ondanks een daling van 12,8 procent leverde dit alsnog 1.168.561 registraties op. Benzinemodellen verloren fors terrein: -31,9 procent, met een marktaandeel van 4,4 procent.