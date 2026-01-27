Dit betekenen de codes L1, L2 en H2 bij bestelwagens

Nieuws

Wie een bestelwagen zoekt, komt al snel de codes L2H2, L3H1 of L1H2 tegen. Maar wat betekenen ze precies? En waarom zijn ze zo belangrijk bij het kiezen van de juiste bedrijfswagen? Wij leggen het kort en bondig uit.

Lengte- en hoogtecodes bij bedrijfswagens uitgelegd

De genoemde codes bestaan uit twee onderdelen: de L staat voor lengte, de H voor hoogte. Samen geven ze ongeveer aan hoe groot de laadruimte van een bestelwagen is. Fabrikanten gebruiken deze codes om de verschillende uitvoeringen van hetzelfde model aan te duiden.

Wat betekent L1, L2, L3 en L4?

De L-code in combinatie met een 1, 2, 3 of 4 verwijst naar de laadlengte van de bestelwagen. Daarbij staat L1 voor de kortste uitvoering is L4 voor een extra lange versie. L2 en L3 zitten daar tussenin, met elk hun eigen specifieke afmetingen. Met behulp van deze 'codetaal' kun je voor elke transporttoepassing een passende lengte vinden. Waarom zou je in een extra lange bus rijden als blijkt dat een L2 ook voldoende is? De lengte-indelingen maken immers bijna maatwerk mogelijk.

Wat betekent H1, H2 en H3?

De H-code heeft betrekking op de hoogte van de laadruimte:

H1: lage dakhoogte

H2: verhoogd dak, vaak stahoogte mogelijk

H3: extra hoog dak, maximale laadhoogte

Een H2 of H3 is ideaal als je veel volume vervoert of rechtop in de laadruimte wilt werken.

Wat betekent bijvoorbeeld L2H2?

Een L2H2-bestelwagen heeft een gemiddelde lengte en een iets verhoogd dak. Dit is een populaire combinatie omdat een bus met L2H2-code voldoende laadruimte biedt, maar ook handzaam blijft in de stad.

Waarom zijn deze codes belangrijk?

De codes zijn vooral belangrijk om een beeld te krijgen bij de bus. De juiste L- en H-combinatie bepaalt:

hoeveel je kunt laden

of je materialen rechtop kunt vervoeren

hoe wendbaar de bestelwagen is

of hij past bij jouw werkzaamheden én parkeersituatie

Let op: afmetingen verschillen per merk

Aan de hand van deze codes kun je snel een passende bus vinden. Maar duik daarna óók in de technische details. Want hoewel de codes universeel zijn, verschillen de exacte afmetingen per fabrikant en model. Als je bijvoorbeeld regelmatig in parkeergarages (in- en doorrijhoogte meestal 2,10 tot 2,40 m) moet parkeren, is het onhandig wanneer jouw beoogde L2H1-bus er net niet in past, maar een ander merk bestelwagen wel.