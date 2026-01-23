Wegenwacht stekkert lekker door met 40 nieuwe elektrische klusbussen

Nieuws

ANWB Wegenwacht heeft de geel-blauwe vloot flink uitgebreid met elektrische bussen van Ford en Volkswagen. Maar goed ook, want de mobiele monteurs hebben het druk. En blijkbaar bevalt elektrisch rijden goed bij de Wegenwacht. Bijna een derde van alle klusbussen heeft nu een stekker.

1,3 miljoen pechgevallen

Vorig jaar was het erg druk: ruim 1,3 miljoen mensen met autopech zagen een Wegenwacht-bus verschijnen. Dat is steeds vaker een elektrische variant. Al helemaal vanaf nu: met de toevoeging van 20 Ford E-Transit Customs en evenzoveel Volkswagen e-Transporters (later volgen er nog 25) is de hulpdienst overal te vinden.

Met deze aanwinsten bestaat de totale vloot van de Wegenwacht nu uit zo'n 900 busjes, waarvan zo'n 30 procent volledig elektrisch. Het zegt iets over het vertrouwen in elektrisch rijden, iets waar de ANWB altijd al voorstander van is geweest. Als zelfs voor urgente hulp langs de weg elektrische bestelwagens worden ingezet, dan doen die stekkerauto's het goed.

Meeste pech: 12V-accu

De geel-blauwe bussen gaan vooral de weg op voor problemen met 12V-accu's, lekke banden en technische mankementen. Afgelopen jaar waren dan ook 337.000 meldingen (van de 1,3 miljoen) accugerelateerd. Ruim 80.000 ervan moesten worden vervangen, 20.000 meer dan in 2024.

Wat veroorzaakt meeste pech bij EV's?

Ook elektrische auto's (personen- en bestelwagens) gaven het vaker op. Dit aantal steeg met 26 procent naar 82.000. De groei heeft vooral te maken met het eenvoudige gegeven dat ook het aantal elektrische auto's enorm is toegenomen. Bijzonder: ook hier worden veruit de meeste pechgevallen veroorzaakt door lekke banden en accuproblemen. En met de accu wordt in dit geval de gewone, ouderwetse 12V-accu bedoeld.

Volkswagen 50 jaar partner

De Wegenwacht viert in april het 80-jarige bestaan, Volkswagen laat weten dat de levering van de 20 e-Transporters komt op het moment dat het merk al vijftig jaar 'hofleverancier' van de Wegenwacht is. Nog niet zo lang geleden voegde de ANWB al 180 elektrische ID. Buzz Cargo- en 140 ID.4-modellen aan de collectie toe.

Nu dus 20 e-Transporters, later volgen er nog 25. Net zoals de 20 E-Transit Customs hebben de e-Transporters een 71 kWh accupakket aan boord, goed voor een elektrische actieradius van ruim 350 km (WLTP). Ruim voldoende voor een dagje pechgevallen helpen.