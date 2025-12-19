Met z'n zessen laadbak vullen: Volkswagen Transporter Pick-up Dubbele Cabine

Nieuws

Een flinke laadbak en ruimte voor zes mensen om die laadbak vol te gooien. Met de nieuwe Volkswagen Transporter Pick-up Dubbele Cabine (2026) kan het. Leverbaar met volledig elektrische aandrijving of TDI-dieselmotoren.

Teambus

Standaard beschikt de Volkswagen Transporter Pick-up Dubbele Cabine over een lange wielbasis en een laadbak van 4,2 m2. Geschikt voor twee europallets. Dankzij de zitplaatsen voor zes personen is hij ideaal voor teams die vaak samen op pad gaan, zoals hoveniers, installateurs en gemeentelijke diensten.

e-Transporter Pick-up Dubbele Cabine ook met 4Motion

De e-Transporter is leverbaar met elektromotoren van 136, 218 of 286 pk, met keuze uit achterwielaandrijving of 4Motion vierwielaandrijving. Het nieuwe accupakket van 71 kWh biedt een actieradius tot 302 kilometer (WLTP). Het maximale laadvermogen bedraagt 755 kg en het trekgewicht 2.000 kg.

Nog even geen elektrische bus?

Voor ondernemers die (nog) niet elektrisch kunnen rijden, is er de Transporter Pick-up Dubbele Cabine TDI. Deze is verkrijgbaar met 110 pk of 150 pk, optioneel met automatische transmissie en 4MOTION. Het laadvermogen loopt op tot 1.063 kg en het trekgewicht bedraagt maximaal 2.500 kg.

Wat is de prijs van de Transporter Pick-up Dubbele Cabine?

De e-Transporter Pick-up Dubbele Cabine (2026) is te bestellen vanaf 47.990 euro. De TDI-variant vanaf 52.990 euro. Alle prijzen zijn excl. btw, incl. bpm.