Citytruck Piaggio NP6 krijgt elektrisch broertje: NPE

Piaggio bouwt, naast scooters, lichte bestelwagens. Al in 1948 werd de Ape gelanceerd, een driewielige bestelscooter. Tegenwoordig heet het werkpaard NP6, een compacte 'citytruck' met verbrandingsmotor. Deze krijgt nu gezelschap van de NPE. Inderdaad, met elektrische aandrijving.

Ape: ultieme baristascooter

Even terug naar de Piaggio Ape. Deze eind jaren veertig gelanceerde bestelscooter is uitgegroeid tot een icoon. Vandaag de dag bijvoorbeeld zeer gewild als baristamobiel: voorzien van een espressoapparaat is de Ape niet meer weg te denken op evenementen en festivals.

NPE: light citytruck

Nog altijd is het merk vooral gefocust op stedelijk gebied. Het Ape-scootertje werd een 'light citytruck', met moderne aandrijving, uitrusting, opbouwmogelijkheden en comfort voor de rijder. De NP6 heeft echter een nadeel. In de opkomende zero-emissie- en milieuzones wordt een verbrandingsmotor steeds vaker geweerd in steden.

En als die steden nu net jouw beoogde werkgebied zijn, moet je met een alternatief komen dat wél in de betreffende zones mag rijden. De Piaggio NPE is de elektrische broer van de NP6 en dankzij die elektrische aandrijving welkom in zero-emissiezones.

Meteen leverbaar met verschillende opbouwen

De Porter NPE is net zoals de NP6 compact, praktisch en ideaal voor krappe straten of drukke binnensteden. Een belangrijke vernieuwing is dat fabrieksopbouwen nu rechtstreeks bij de dealer beschikbaar zijn. Naast de vertrouwde chassis-cabine zijn er drie kant-en-klare varianten:

Vaste laadbak

Kipper

Kipper met verhoogde zijpanelen

Deze uitvoeringen zijn gebouwd op een gegalvaniseerd stalen frame met poedercoating en hebben aluminium zijpanelen die aan drie kanten openen. De kippers beschikken over een elektrohydraulisch systeem en een mobiele bedieningsunit. De laadvermogens variëren van 730 tot 880 kg, met laadlengtes tot 2.800 mm en een interne breedte van 1.620 mm.

Twee wielbases

Twee wielbases zorgen voor lengtes van 4085 mm of 4505 mm. Het maximale laadvermogen van de chassis-uitvoering is overigens 1055 kilogram. Op deze chassis-versie zijn talloze opbouwen mogelijk: groenonderhoud, hoogwerker, gesloten opbouw voor (gekoeld) vrachtvervoer etc.

Elektrische aandrijflijn met tot 250 km actieradius

De Porter NPE heeft een elektrische aandrijflijn met een 42 kWh LFP-batterij. Het elektrische systeem drijft de achterwielen aan en levert een:

vermogen van 204 pk;

maximum koppel van 342 Nm;

topsnelheid van 90 km/h;

actieradius tot 250 km (stedelijke cyclus).

Naast AC-laden kan de NPE ook snelladen: van 20 naar 70 procent in 30 minuten.



Wat is de prijs van de Piaggio NPE (2025)?

Prijzen beginnen bij 46.720 euro voor de korte wielbasis en 47.920 euro voor de lange wielbasis. Prijzen ex. btw en bpm.