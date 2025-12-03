Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Deze elektrische pick-up wordt opeens veel sterker, maar niet duurder

Gratis: 500 kilo extra trekvermogen bij deze KGM Musso EV

Bij de introductie van de KGM Musso EV pick-up was het al een heet hangijzer: het trekvermogen van slechts 1800 kilogram (geremd). Blijkbaar heeft KGM dit nu ook door. Vanaf februari mag de vierwielaangedreven Musso EV 2300 kilo trekken. Inclusief meer pk's, zonder meerprijs.

Lees ook Review KGM Musso EV (2025): interessante aanwinst Review KGM Musso EV (2025): onbekende elektrische pick-up is eigenlijk best goed

2300 kilogram trekgewicht Musso EV (2026)

De KGM Musso EV is leverbaar met voor- en vierwielaandrijving. Deze laatste, de Dual Motor-uitvoering, krijgt extra vermogen en daarmee extra trekkracht. Waar de 2WD het moet blijven doen met 1800 kilogram geremd, daar mag de vernieuwde 4WD 2300 kilogram (geremd) trekken.

Extra veel pk's voor KGM Musso EV 4WD (2026)

De eerste versies worden nu geproduceerd en naar verwachting in februari 2026 uitgeleverd. Om de toename mogelijk te maken is de aandrijflijn onderhanden genomen. Hierdoor levert de vernieuwde Musso EV Dual Motor 362 pk, een forse stijging ten opzichte van de 237 pk die het model nu ophoest.

Opmerkelijk dat de upgrade al zo snel na de introductie komt. Maar niet vreemd. Het lage trekvermogen van de huidige Dual Motor zal de concurrentie teveel in de kaart hebben gespeeld. Pick-ups worden vaak gebruikt mét aanhanger en in offroad-situaties. Denk bijvoorbeeld aan tuinbedrijven, strandwachten of boswachters.

Prijs KGM Musso EV (2026) blijft gelijk

KGM doet niet moeilijk over de prijs. Die blijft namelijk hetzelfde. Dat betekent dat de Musso EV Dual Motor leverbaar is vanaf 39.150 euro, ex btw. Is 1800 kilogram trekgewicht voldoende, dan is de 2WD de goedkopere optie: 35.430 euro, eveneens ex. btw.

Ombouwen naar grijs kenteken kan, maar heeft geen invloed op de prijs: omdat de afmetingen niet voldoen aan de fiscale eisen voor grijs kenteken, moet er bpm worden betaald. Dit valt echter mee: voor alle uitvoeringen maakt dit 667 euro van de prijs uit.

Lees ook Review Toyota Hilux BEV (2026): voor echt overal (mits er een stopcontact is) Review Toyota Hilux BEV (2026): is 240 kilometer actieradius genoeg?
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

