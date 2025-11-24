Bestelwagen ombouwen: waar carrosseriebedrijven allemaal rekening mee houden

Nieuws

De meeste bestelwagens zijn werkplaatsen op wielen. Dat betekent dat ze met de juiste inrichting het werk van de chauffeur een stuk gemakkelijker maken. Lades, kastjes, stroompunten, opbergrekken, zekeringsankers etc. Zelfs complete rijdende winkels. Niet alleen handig en veilig, maar vaak ook een mooi marketingmiddel.

Steeds meer bestelwagenfabrikanten bieden vergaande ombouwmogelijkheden af-fabriek aan. Ook werken ze nauw samen met gespecialiseerde carrosseriebedrijven zodat die bedrijven veilig en met behoud van garantie kunnen werken aan de ombouw van een bus.

Van kastje tot marktwagen

Want dat is nodig. Er zijn maar weinig bestelwagens die in de standaard outfit op de weg rijden. Een timmerman wil graag een werkbank en allerlei bakjes en vakjes hebben voor losse spullen, een slager of bakker een gekoelde laadruimte, een glazenwasser een hefbak, een tuinier een laadbak met kiepmogelijkheid (kipper) en een taxibedrijf een rolstoelbus. En wat te denken van complete rijdende winkels voor op de markt.

Door vooraf goed na te denken over je werkzaamheden, kun je in overleg met dealer of carrosseriebedrijf je ultieme werkpaard maken.

Veiligheid en laadvermogen verbeteren

Carrosseriebouwers kijken altijd verder dan alleen indeling. Ze zorgen dat jouw bestelwagen voldoet aan alle veiligheidsnormen en regelgeving:

Gewichtsverdeling optimaliseren om overbelasting te voorkomen.

Laadkleppen, oprijplaten en schuifkranen installeren voor zware materialen.

Extra bevestigingspunten, antislipvloeren en wandbekleding voor een veilige werkruimte.

Professionele uitstraling en branding

Een carrosseriebedrijf helpt je bovendien om je bus als marketinginstrument in te zetten. Dan val je niet alleen op in het verkeer: een goede ombouw werkt immers mee aan jouw professionele en betrouwbare uitstraling. Denk hierbij aan:

Strak spuitwerk of volledige wrap in jouw huisstijl.

Verlichting en accessoires die je wagen net dat beetje extra geven.

Op- en aanbouwdelen, zoals dakdragers, imperials en lichtbakken.

Waarom kiezen voor een carrosseriepartner?

Het inschakelen van een carrosseriebedrijf biedt drie belangrijke voordelen: