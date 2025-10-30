Laten we hopen dat deze doe-het-zelf Toyota ook naar Nederland komt

Nieuws

Tijdens de Japan Mobility Show 2025 laten met name Japanse autobouwers veel grappige en nuttige bedenksels zien. Zoals deze kale IMV Origin van Toyota, die je zelf helemaal mag aankleden.

Het platformwagentje is zo kaal mogelijk gehouden om de prijs en de transportkosten te drukken. De IMV Origin is namelijk bedoeld voor die gebieden waar asfalt niet te vinden is. Zelf heeft Toyota vooral de Afrikaanse binnenlanden op het oog.

Wel zon, geen laadpalen

Technische gegevens ontbreken nog. Maar waarschijnlijk is het geen elektrisch platform, aangezien laadpalen ontbreken in de gebieden waar de doe-het-zelf-Toyota naar verscheept gaat worden. Het wagentje is in elkaar te zetten met simpel gereedschap.



Wat wel duidelijk is dat hij met slechts lichte ingrepen kan worden omgebouwd tot een dichte bestelwagen, een busje of een pick-up. Een beetje handige lasser weet er wel raad mee. De vierwielaandrijving en stevige banden verraden dat het wagentje niet bang is voor ruwe ondergrond.

Stadsdistributie

Of de IMV Origin ooit het Europese vasteland zal bereiken, lijkt niet het geval. Toch is er ook hier ruimte voor dit soort zelfbouwbestelwagens. Zelf samenstellen is immers ideaal voor bedrijven die veel in de stad werken. Dan wel op elektriciteit.