Winterbanden voor je busje: dit moeten zzp’ers weten

Nieuws

De temperaturen dalen, de winter komt er langzaam maar zeker aan. Tijd om na te denken over winter- of all season-banden. Ook onder je busje. Ben je veel op pad in landelijke gebied, waar niet altijd wordt gestrooid, dan kan het verschil tussen zomer- en winterbanden groot zijn. Rijd je regelmatig in Duitsland? Dan zijn winterbanden (vaak) verplicht.

Veiligheid eerst: grip bij kou en gladheid

Winterbanden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die beter presteert bij temperaturen onder de 7 graden Celsius. Het profiel is bovendien dieper en de soepele lamellen grijpen sneller vast in sneeuw en ijs. Dat betekent kortere remwegen en meer controle – ook met een volgeladen bus. En niet alleen bij kou. Bij overmatig veel regenval, wat steeds vaker voorkomt, voeren deze banden het water prima af.

Duitsland: winterbanden bij winterse omstandigheden

Ondernemers die geregeld werken in de Duitse grensregio moeten helemaal oppassen. Daar geldt geen winterbandenplicht, maar wel de plicht om winterbanden te hebben op het moment dat de weersituatie dit vereist. Zoals bij sneeuw en ijzel. Natuurlijk ga je niet wisselen op het moment dat dit soort weer wordt voorspeld. Beter is om in de koude en natte maanden structureel op winterrubber te rijden. Zonder die banden riskeer je niet alleen een boete, maar ook aansprakelijkheid bij een ongeval.

Verder Europa in? Check de regels

In landen als Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Zweden zijn winterbanden in de winter verplicht of sterk aanbevolen. Wie dit niet doet, loopt dus niet alleen gevaar voor de eigen veiligheid. Een boete heb je zo te pakken, maar erger is het dat verzekeraars niet altijd uitbetalen als je niet voldoet aan de verplichting. En dat kan ernstig in de papieren lopen. Vergeet ook niet om sneeuwkettingen mee te nemen naar landen waar dit verplicht is.

De meest actuele informatie over winterbanden en sneeuwkettinggebruik vind je op deze ANWB-pagina.

All season banden: een goed compromis

Steeds vaker wordt gekozen voor all season-banden. Die combineren eigenschappen van zomer- en winterbanden en zijn vooral handig als je het hele jaar door op de weg zit. Hoewel ze vroeger bekend stonden als ‘middelmatig in alles’, zijn de prestaties de laatste jaren sterk verbeterd.

Wil je overstappen? Let er dan op dat je kiest voor winterbanden met het zogenaamde driepieks-symbool (3PMSF, Three Peak Mountain Snowflake). Er bestaan ook banden met alleen de letters M+S (Mud + Snow) zonder bergje. Die zijn in de meeste buitenlanden niet meer voldoende.