Mercedes is bezig om snelladen nog sneller te maken. De experimentele laadauto ELF is dan ook geen sprookje: nu al haalt deze bus bizarre laadsnelheden. Opladen gaat straks net zo snel als tanken.

Supersnel opladen: 100 kWh in 10 minuten

De ELF (Experimental Lade Fahrzeug in goed Duits) onderzoekt hoe laadsystemen tot het uiterste kunnen worden benut. Dankzij een dubbele snellaadmogelijkheid – via zowel het MCS-systeem (Megawatt Charging System) dat voor elektrische vrachtwagens wordt gebruikt als het CCS-systeem (Combined Charging System) voor auto's en busjes - haalt de ELF een laadvermogen tot wel 900 kW.

In praktijk betekent dit 100 kWh bijladen in 10 minuten. Voor een gemiddelde bus, die rond de 20 kWh per 100 km rijdt, toch al snel 500 km erbij. Als een batterij überhaupt al zoveel energie kan opslaan: de meeste bestelwagenaccu's zitten tussen de 50 tot 90 kWh.

Energie terugleveren: je bus als mobiele batterij

Een tweede innovatie is het bi-directioneel laden. Daarmee kan een elektrische auto niet alleen stroom opnemen, maar ook terugleveren aan een huis, bedrijf of het elektriciteitsnet. Dit betekent dat een elektrisch voertuig in de toekomst kan dienen als noodstroomvoorziening of om energie uit eigen zonnepanelen tijdelijk op te slaan. Dat scheelt kosten en maakt de gebruiker minder afhankelijk van energietarieven. Mercedes verwacht deze techniek vanaf 2026 in Europa uit te rollen.

Kabels verleden tijd? Laden met robot of inductie

Mercedes test met de ELF ook draadloos opladen (inductief) en automatisch laden met robotarmen. Beide technieken maken het opladen eenvoudiger – handig voor krappe parkeerplaatsen of vlootbeheer. Voor wie dagelijks onderweg is, betekent dit vooral meer gemak en minder gedoe met kabels.

Vooruitblik

De ELF is geen productiemodel, maar een glimp van de toekomst. In de vorm van een busje, maar personenwagens gaan er vanzelfsprekend ook van profiteren. Voor zelfstandige ondernemers die elektrisch rijden overwegen maakt ELF duidelijk dat laadtijd en gebruiksgemak echt een onderwerp van onderzoek zijn bij autofabrikanten en straks geen obstakel meer vormen. Laden, net zo snel als tanken.