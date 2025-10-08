Waarom het boetes voor bestelwagens regent in Nederlandse steden

Nieuws

Precies 6724 boetes zijn er afgelopen juli uitgedeeld aan busjesrijders die onterecht in zero-emissiezones reden. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijna de helft van de bekeuringen werd in Rotterdam uitgeschreven: 3037 stuks. Toch is er ook goed nieuws.

Zeven gemeentes met boetes

In totaal zijn er op dit moment 18 zero-emissiezones in Nederland. Tot 1 januari 2030 komen daar nog minimaal 11 zones bij. Van de huidige gemeentes met een zero-emissiezone delen er pas zeven daadwerkelijk boetes uit. De eerste zes maanden van een zero-emissiezone worden immers geen boeten uitgedeeld en niet elke gemeente is op 1 januari 2025 van start gedaan met de zones.

Na Rotterdam grossiert Den Haag in boetes: 1279 prenten. De derde plek is voor Tilburg met 996 boetes. De rest wordt verdeeld door Maastricht (579), Zwolle (365), Utrecht (321) en Amsterdam (147).

95 procent voldoet aan de eisen

Het totale aantal boetes zal nog wel groeien, maar dan vooral omdat de meeste gemeentes nog moeten overstappen van waarschuwingsbrieven naar boetes. Maar, zo blijkt uit de cijfers, er is ook goed nieuws te melden: 95 procent van alle bestelwagenbezoeken aan zero-emissiezones blijkt te voldoen aan de eisen.

Dagontheffingen zijn hot

Deels is het hoge aantal terechte bezoeken te danken aan het verlenen van ontheffingen. Volgens RDW, dat samen met de zero-emissiegemeenten een ontheffingenloket heeft, zijn er in de periode 1 november 2024 tot en met 31 juli 2025 maar liefst 3006 dagontheffingen voor busjes aangevraagd (en toegekend) door ondernemers die anders niet in de zero-emissiezones mochten rijden. Zo'n dagontheffing kost 30 euro en is maximaal 12 keer per jaar via het RDW-loket aan te vragen.