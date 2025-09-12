Toyota Hilux op waterstof maakt vogeltjes bang

Nieuws

Schiphol streeft naar een emissievrije grondoperatie in 2030. Alles met een motor, van auto en vliegtuigsleepwagen, mag dan geen CO2-uitstoot meer hebben. Daarbij kijkt de luchthaven ook naar waterstof. Daarom mag de Toyota Hilux H2O stage komen lopen.

Prototype in actie

De waterstof-Hilux is een prototype en staat voorlopig nog niet in de showroom. Er zijn slechts een paar versies gebouwd voor praktijktests. Eentje daarvan is geel gespoten en mag nu stagelopen bij de afdeling Bird Control. Dat betekent dat-ie meehelpt vogels wegjagen op de start- en landingsbanen. Daarmee voorkom je dat ze in straalmotoren terechtkomen en houd je het vliegverkeer veilig.

De waterstoftechnologie zorgt ervoor dat de pick-up intensief kan worden gebruikt. Een tankbeurt duurt slechts enkele minuten voor een actieradius van zo’n 600 kilometer. En de vogeltjes horen hem niet aankomen dankzij de stille elektromotor die door het waterstofsysteem van stroom wordt voorzien.

Techniek achter de Hilux

De waterstof-Hilux maakt gebruik van technologie uit de Toyota Mirai, de waterstof-sedan die al sinds 2015 in productie is. De drie waterstoftanks, ingebouwd in het ladderchassis van de Hilux, hebben een capaciteit van 7,8 kg. De elektromotor levert 182 pk en 300 Nm koppel. De uitstoot beperkt zich tot water.

Dat Toyota de Hilux H2O inzet op Schiphol laat zien dat het merk als een van de weinig autofabrikanten nog in waterstof gelooft. Renault en Stellantis hebben hun waterstofprojecten ondertussen aan de kant geschoven. Een van de argumenten hiervoor is de beperkte waterstofinfrastructuur. Op dit moment zijn waterstoftankstations immers amper te vinden. Een snelle (Europese) groei lijkt nu niet aan de orde.

Kans voor ondernemers en busjesrijders

Of de Hilux H2O ooit op de markt komt, is niet duidelijk. Ondanks de terugtrekking van Renault en Stellantis sluit niemand uit dat waterstof op termijn best een optie kan zijn. Als waterstof-elektrische busjes breder beschikbaar komen, kan dit de ideale oplossing zijn voor ondernemers die veel kilometers maken, weinig tijd hebben om tussentijds te laden en toch emissievrij willen rijden om in zero-emissiezones te kunnen werken. Of omdat ze gewoon graag groen rijden.