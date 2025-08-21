Meer elektrische bestelwagens verkocht maar stadscentra worden niet schoner

Nieuws

In het eerste halfjaar van 2025 zijn er in Nederland veel meer elektrische dan dieselbussen verkocht. Maar helpt dat bij de vergroening van het wagenpark?

Elektrische bus? Nul euro bpm

Dat je sinds 1 januari 2025 bpm betaalt voor een bestelwagen op grijs kenteken, houdt in dat deze bussen een stuk duurder zijn geworden. Nou ja, de diesels. Bpm wordt berekend over de CO2-uitstoot en daar heeft een elektrische bus geen last van. Dus nul euro bijtelling. Bij een diesel kan dat al snel oplopen tot 15.000 euro aan bpm.

Dieselverkopen extreem laag

Dat diesels duur zijn, is duidelijk te merken in de verkopen. In het eerste halfjaar van 2025 werden slechts 1682 dieselbussen verkocht. In 2024, het jaar dat ondernemers eerder een bus kochten om de bpm-regel te omzeilen, waren dat er 38.878. In 2023, een normaal jaar, 31.666. Significante verschillen.

Trumpiaans succes

Ondanks alle inspanningen van onze overheid om elektrisch rijden te stimuleren, pakt dit vooralsnog niet goed uit. Op zich kan de regering zich à la Trump op de borst slaan. In het eerste halfjaar van 2025 zijn er immers meer elektrische dan dieselbussen verkocht: met stekker 7554 exemplaren. Tegenover 1682 diesels.

Dit zijn natuurlijk geen eerlijke cijfers, maar het gevolg van de bpm-regels. Ondernemers sloegen hierdoor vorig jaar al massaal diesels in waardoor de verkopen in 2024 bijna verdubbelden ten opzichte van eerdere jaren. Dit zorgt er nu voor dat er amper nog een diesel wordt verkocht. De markt is afgelopen jaar tijdelijk verzadigd.

Vergroening over tien jaar

Dit betekent dat we voorlopig nog niet schoner gaan rijden. De dieselbussen uit 2024 rijden immers de komende vijftien jaar - waarschijnlijk zelfs langer - nog rond. Met andere woorden: nu wordt amper diesel verkocht, maar pas over vele jaren zal de CO2-uitstoot verminderen. Al die in 2024 verkochte dieselbussen mogen dankzij ontheffingen bovendien nog tot 2029 zero-emissiezones binnenrijden. Schone stadscentra laten hierdoor eveneens op zich wachten. Nog even geduld dus.