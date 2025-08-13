Parkeervergunning voor je bus: waar moet je op letten?

Nieuws

Als ondernemer of zzp’er die met een bestelauto werkt, heb je misschien een parkeervergunning nodig. Die vraag je aan via je gemeente, maar de eisen kunnen nogal uiteenlopen. Sowieso is parkeren een vak apart voor busjes. Een korte les parkeren in praktijk.

Waar de ene gemeente alleen kijkt naar de straat waarvoor je een parkeervergunning voor je bedrijfsbus aanvraagt, checkt de ander een hele hoop bijkomende zaken. Vooral wanneer er een zero-emissiezone is, kan het zomaar zijn dat je geen vergunning meer krijgt wanneer je op diesel rijdt.

Om uit te vinden hoe het in een gemeente werkt, kun je op internet zoeken naar de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die vind je op de gemeentepagina's. Door op Google te zoeken naar 'plaatsnaam, parkeren en apv' kom je vaak precies bij het juiste hoofdstuk uit.

Afmetingen zijn van belang bij parkeren

In die APV zie je of er extra eisen worden gesteld aan parkeervergunningen. Zoals een maximale lengte en hoogte van je bus. Die lengte is overigens niet alleen voor parkeervergunningen van toepassing. Ook wanneer je 'even' wilt parkeren, kunnen allerlei lokale regels van kracht zijn. Zo staat in veel APV's dat een bus in de bebouwde kom niet langer mag zijn dan 6 meter, niet breder dan 2,20 meter en niet hoger dan 2,40 meter.

Parkeren buiten het vak?

Blijft je bus onder de maximale afmetingen, dan nog kan het af en toe misgaan. Bijvoorbeeld omdat je bestelwagen niet in een parkeervak past. Parkeren buiten het parkeervak, bijvoorbeeld wanneer een verlengde bus deels in het vak én daarbuiten staat, is in principe verboden. Dit valt volgens het Feitenboekje van het Openbaar Ministerie, waarin overtredingen met boetes zijn terug te vinden, kan leiden tot een boete van 110 euro. Ex administratiekosten, vanzelfsprekend

Hier wordt gelukkig niet altijd even streng op gehandhaafd, vooral niet bij laden/lossen. Zolang het overige verkeer er geen last van heeft. Maar parkeer je langer, zoek dan een geschikte plek op om boetes te voorkomen.