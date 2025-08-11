Moet een bestelwagen ook naar de apk? Uitzonderingen en veelgemaakte fouten

Nieuws

Moet een bestelwagen ook naar de apk? Het korte antwoord is: ja, meestal wel. Wij leggen wanneer, welke uitzonderingen er zijn en wat soms misgaat.

Wanneer is apk voor een bestelwagen verplicht?

De Algemene Periodieke Keuring (apk) is in Nederland wettelijk verplicht. Het komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het milieu. Voor bestelwagens tot 3500 kg gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor personenauto’s, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

1. Eerste apk-keuring

Benzine of elektrisch: eerste keuring na 4 jaar.

Diesel, LPG of anders: eerste keuring na 3 jaar.

2. Keuringsfrequentie

Na de eerste keuring moeten bussen regelmatig opnieuw apk gekeurd worden:

Benzine of elektrisch: om de 2 jaar, tot de auto 8 jaar oud is. Daarna elk jaar.

Diesel/LPG: elk jaar.

3. Bijzondere verschillen

Hoewel de apk grotendeels gelijk is aan die van personenwagens, zijn er een paar bijzondere verschillen:

Heeft je bestelwagen een tachograaf, dan wordt deze ook gecontroleerd. Of er een installatieplaatje aanwezig is, of de tachograaf goed is verzegeld en - niet onbelangrijk - of de omtrek van de banden niet afwijkt. Dan zou de tachograaf immers verkeerde afstanden en snelheden meten.

Heb je een bus met een oplegger en bijbehorende schotel- of vangmuilkoppeling, dan wordt ook deze op juiste werking getoetst.

Uitzonderingen op de apk-plicht

Je bestelwagen hoeft niet naar de apk als:

Het voertuig ouder is dan 50 jaar.

De bestelwagen is geschorst bij de RDW.

Het voertuig alleen op privéterrein wordt gebruikt.

Wat gaat er mis bij de busjes-apk?

Ondernemers laten hun bestelwagen soms te laat keuren of komen voor verrassingen te staan. Dit zijn de meest voorkomende fouten:

Te laat laten keuren

De RDW stuurt wel een herinnering, maar jij blijft verantwoordelijk. Te laat betekent automatisch een boete. Verkeerd keuringsschema volgen

Vooral bij importbusjes of omgebouwde campers gaat het mis, omdat de datum van eerste toelating leidend is. Dus niet de afgiftedatum van het Nederlandse kenteken of de datum van de camperkeuring. Over het hoofd zien van roest

Bestelwagens hebben vaak zwaarder gebruik, waardoor roestvorming sneller een afkeurpunt is. Verlichting en banden

Defecte verlichting en banden met te weinig profiel zijn klassiekers bij afkeuring. Milieueisen onderschatten

Dieselbusjes worden extra gecontroleerd op roetfilter en uitstootwaarden.

Praktische tips om apk-problemen te voorkomen