Moet een bestelwagen ook naar de apk? Uitzonderingen en veelgemaakte fouten

Moet een bestelwagen ook naar de APK?

Moet een bestelwagen ook naar de apk? Het korte antwoord is: ja, meestal wel. Wij leggen wanneer, welke uitzonderingen er zijn en wat soms misgaat.

Lees ook Wegenbelasting bedrijfswagen: zoveel belasting betaal je in 2024 Wegenbelasting bedrijfswagen: zoveel belasting betaal je in 2025

Wanneer is apk voor een bestelwagen verplicht?

De Algemene Periodieke Keuring (apk) is in Nederland wettelijk verplicht. Het komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het milieu. Voor bestelwagens tot 3500 kg gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor personenauto’s, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

1. Eerste apk-keuring

  • Benzine of elektrisch: eerste keuring na 4 jaar.
  • Diesel, LPG of anders: eerste keuring na 3 jaar.
Tip
De Volkswagen Golf plug-in hybride
De Volkswagen Golf plug-in hybride

Rijd je dagelijkse ritten 100% elektrisch met alle vrijheid voor citytrips. Private lease 'm nu vanaf € 459 p/m*.

Stel 'm nu samen

2. Keuringsfrequentie

Na de eerste keuring moeten bussen regelmatig opnieuw apk gekeurd worden:

  • Benzine of elektrisch: om de 2 jaar, tot de auto 8 jaar oud is. Daarna elk jaar.
  • Diesel/LPG: elk jaar.
Lees ook Zero-emissiezones: hoe zit het nu eigenlijk? Zero-emissiezones: hoe zit het nu? Alle regels en zones op een rij

3. Bijzondere verschillen

Hoewel de apk grotendeels gelijk is aan die van personenwagens, zijn er een paar bijzondere verschillen:

  • Heeft je bestelwagen een tachograaf, dan wordt deze ook gecontroleerd. Of er een installatieplaatje aanwezig is, of de tachograaf goed is verzegeld en - niet onbelangrijk - of de omtrek van de banden niet afwijkt. Dan zou de tachograaf immers verkeerde afstanden en snelheden meten.
  • Heb je een bus met een oplegger en bijbehorende schotel- of vangmuilkoppeling, dan wordt ook deze op juiste werking getoetst.

Uitzonderingen op de apk-plicht

Je bestelwagen hoeft niet naar de apk als:

  • Het voertuig ouder is dan 50 jaar.
  • De bestelwagen is geschorst bij de RDW.
  • Het voertuig alleen op privéterrein wordt gebruikt.

Tip
De Volkswagen Golf plug-in hybride
De Volkswagen Golf plug-in hybride

Rijd je dagelijkse ritten 100% elektrisch met alle vrijheid voor citytrips. Private lease 'm nu vanaf € 459 p/m*.

Stel 'm nu samen

Wat gaat er mis bij de busjes-apk?

Ondernemers laten hun bestelwagen soms te laat keuren of komen voor verrassingen te staan. Dit zijn de meest voorkomende fouten:

  1. Te laat laten keuren
    De RDW stuurt wel een herinnering, maar jij blijft verantwoordelijk. Te laat betekent automatisch een boete.
  2. Verkeerd keuringsschema volgen
    Vooral bij importbusjes of omgebouwde campers gaat het mis, omdat de datum van eerste toelating leidend is. Dus niet de afgiftedatum van het Nederlandse kenteken of de datum van de camperkeuring.
  3. Over het hoofd zien van roest
    Bestelwagens hebben vaak zwaarder gebruik, waardoor roestvorming sneller een afkeurpunt is.
  4. Verlichting en banden
    Defecte verlichting en banden met te weinig profiel zijn klassiekers bij afkeuring.
  5. Milieueisen onderschatten
    Dieselbusjes worden extra gecontroleerd op roetfilter en uitstootwaarden.

Praktische tips om apk-problemen te voorkomen

  • Plan de keuring op tijd: je mag maximaal 2 maanden vóór de vervaldatum laten keuren zonder dat de bestaande apk-datum wordt vervroegd.
  • Controleer verlichting, banden en vloeistoffen zelf vooraf. Dat scheelt een extra bezoekje voor herkeuring.
  • Kies een RDW-erkend keuringsstation dat ervaring heeft met bestelwagens.

Lees ook Slimme technologie in bestelwagens – van telematica tot AI-gestuurde rijassistentie Slimme technologie in bestelwagens: minder in de garage en besparen op kosten

Tip
De 100% elektrische Volkswagen ID.4
De 100% elektrische Volkswagen ID.4

De ruimte en comfort van een SUV met een elektrisch rijbereik tot 560 km*. Private lease 'm vanaf € 449 p/m*.

Stel 'm nu samen
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact