Deze Nederlandse gemeente stelt zero-emissiezone uit tot 2030

De gemeenten die een zero-emissiezone willen instellen, houden voet bij stuk. Ondanks tegengas vanuit Den Haag, waar de regering een stokje wil steken voor deze zones. Toch is er nu een gemeente die zwicht.

Wat precies de stand van zaken is in Den Haag, is op dit moment nauwelijks te voorspellen. Wel is duidelijk dat de regering met heel goede plannen moet komen om de zero-emissiezones te schrappen, want de meeste gemeenten voelen hier absoluut niks voor. En ook ondernemers die geïnvesteerd hebben in elektrische bedrijfswagens staan niet te juichen.

Zero-emissiezone naar 2030

Er is echter al één gemeente die de invoering gaat uitstellen tot 2030: Zaandam. Waarmee de stad zich plaatst naast Ede en Apeldoorn die eerder al opschoven naar 2030. Dit jaartal is ook voorgesteld door de regering. Eerder was Zaandam van plan om op 1 januari 2026 de zero-emissiezone in te stellen.

Zaandam ziet zones als 'concurrentievervalsing'

Uit de gemeenteraadsstukken van Zaanstad, waar Zaandam onder valt, blijkt dat de lokale politieke partij 'Groep de Boer' (GdB) een ‘enorme concurrentievervalsing’ ziet opdoemen. Bovendien zijn volgens GdB ‘veel ondernemers tegen deze invoering’. Daarom stelt de partij de invoeringsdatum 1 januari 2030 voor. Een motie om toch in 2026 van start te gaan, haalde het net niet.