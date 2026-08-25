Tests

Belachelijk leuk natuurlijk wat Mercedes doet met de G-Klasse: een diehard terreinwagen voorzien van een dikke AMG V8 racemotor. Twee uitersten komen samen. Totaal zinloos en over-de-top, maar daardoor ook leuk. Ducati doet hetzelfde met de Diavel: de V4 RS is een cruiser met een racemotor.

182 pk en 225 kilo

Iemand in Italië vroeg zich waarschijnlijk op een uitbundig bedrijfsfeestje af of het niet leuk zou zijn om het motorblok van de Ducati Panigale in de Diavel te lepelen. Een racemotor in een cruiser. Op de een of andere manier zag het absurde idee daadwerkelijk het levenslicht. Het levert een Diavel op met 182 pk en 120 Nm voor 225 kilo. Ducati liet het niet bij het blok, maar verving ook wat plaatwerk door koolstof zodat de totale motor wat kilo lichter werd. De standaard dempers werden vervangen door Ohlins en de remmen van de RS zijn van Brembo.

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Racemonster

De Desmosedici Stradale V4 wordt normaal geleverd in de Ducati Panigale, het beroemde racemodel van Ducati. De cijfers zijn prima, maar niet extreem. Het is met name de manier waarop de motor op de gashendel reageert die gestoord is. Elk tikje naar voor of achter levert een onmiddellijke respons op. De RS is zo hitsig als een puber op een missverkiezing tijdens de bikini-contest. Je hoeft maar te denken aan het gas en de Diavel schiet vooruit. Samen met de quickshifter zorgt het voor een explosieve acceleratie. Met de quickshifter schakel je op en neer tussen de versnellingen zonder te de koppeling te gebruiken. Je tikt met je voet tegen de schakelhendel en de bak klapt in de volgende versnelling. Dat gaat gepaard met een geweldadig mechanisch geluid uit de droge koppeling die normaal alleen bij racemotoren wordt ingezet. Deze zorgt in de Diavel RS voor nog snellere versnellingswisselingen.

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Forza Diavel

Rustig aan doen is er niet bij. De über-Diavel reageert razendsnel en voelt zelfs nerveus aan als je hem langzaam probeert te rijden. Hij schreeuwt om een agressieve rijstijl. Op bochtige wegen geeft dat een nieuwe uitdaging, want hoe krijg je die enorme achterband snel de hoek om? En ook het frame is niet ontwikkeld voor een agressieve rijstijl. Je hangt niet over de tank, maar zit rechtop, wat naar achter geschoven alsof je gezapig de zon tegemoet rijdt. Toch gaat het sturen na even wennen verrassend gemakkelijk. Het blijft harder werken dan je gewend bent, maar de RS boezemt mede dankzij de sublieme ophanging steeds meer vertrouwen in. De bochtige wegen in de Duitse en Luxemburgse Eifel worden aan elkaar geregen tot een lange racebaan waarop de Diavel zich opmerkelijk goed thuis voelt. Het doorschakelen met de quickshifer op de rechte stukken is verslavend.

Exclusief en kostbaar

De Ducati Diavel V4 RS is door zijn schizofrene inslag beslist geen allemansvriend. Een standaard Diavel, een Panigale of een Monster is een veel logischere keuze. Door een sportmotor in een cruiseframe te schuiven creëert Ducati een motor voor een klein groepje liefhebbers. Dat zie je terug aan de prijs: 46.290 euro. Voor een motor is dat tamelijk extreem. Het kan nog beter, want vanwege het 100-jarig bestaan van het merk is er nu ook een Diavel V4 RS 100 … met hetzelfde vermogen … voor 83.000 euro. De standaard Diavel is er vanaf 33.090 euro, maar die is in geen velde of wege met de RS te vergelijken. De RS is uniek. Stapelgek. Exclusief. En nergens mee te vergelijken.

Foto's: Armando Hendriks-Snel