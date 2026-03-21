Review: deze elektrische auto moet de comeback van Subaru inluiden

Hoewel Subaru weinig auto’s verkoopt in Nederland, is het merk optimistisch. De elektrische e-Outback biedt alles wat Subaru-liefhebbers willen, maar is 25.000 euro goedkoper dan zijn voorganger met boxermotor.

Wat valt op aan de elektrische Subaru e-Outback (2026)?

Subaru heeft een kleine, maar trouwe fanbase. Alleen waren de prijzen van de afgelopen jaren zelfs te gortig voor gepensioneerde natuurkundeleraren met afbetaald huis, die zweren bij doordachte 4WD-techniek. De prijzen van modellen als de Forester en Outback stegen tot boven de 70.000 euro en de verkoopcijfers van Subaru kelderden in Nederland jaar na jaar. In 2025 werden maar 56 Subaru’s geregistreerd.

Tot zover de slechte tijden, over naar de goede. Subaru verklaart de liefde aan Europa en zegt toe dat het hier actief blijft. De samenwerking met Toyota op EV-gebied heeft al twee modellen opgeleverd. Na de tandem Subaru Solterra-Toyota bZ4X en Subaru Uncharted-Toyota C-HR+ komt er een derde.

Het is de e-Outback, die in de bZ4X Touring zijn Toyota-equivalent heeft. Beide modellen worden gebouwd in een fabriek van Subaru. Denk echter niet dat de e-Outback een simpele kopie is van de Toyota. Op tal van onderdelen hebben de Subaru-technici hun eigen stempel op de auto gedrukt.

Zo is de riante bodemvrijheid van 20 centimeter te danken aan de Subaru-onderhandelaars. Ook vierwielaandrijving zit in het Subaru-DNA. Elke e-Outback verlaat de fabriek met een elektromotor op de voor- en de achteras. Samen zijn ze goed voor 381 pk.

Door dat Subaru-stempel kan de e-Outback meer in het terrein dan de meeste andere EV’s, met een knop voor gladde oppervlakken (Snow/Dirt) en eentje voor modder (Deep snow/Mud). GripControl is een cruisecontrol voor offroad-avonturen, zoals steile modderige hellingen, waarbij de auto zelf een snelheid kiest tussen de 2 en 10 km/h.

Verder heeft de e-Outback niet twee, maar drie rijprogramma’s. Boven op Normal en Eco kun je alleen bij Subaru ook kiezen voor Dynamic. Ook bij het terugwinnen van de remenergie gaat Subaru net een stapje verder, door vijf in plaats van vier ‘standjes’ aan te bieden. Die bedien je heel gemakkelijk via peddels achter het stuur, maar one-pedal driving is niet mogelijk.

Ook voor het 4WD-systeem doet Subaru het anders: de e-Outback heeft permanente vierwielaandrijving, bij de Toyota bZ4X Touring is-ie inschakelbaar. Tot slot heeft de Subaru een ovaal stuur, bij de Toyota is het rond.

Subaru's hadden ook altijd een ander typisch kenmerk: de boxermotor. Die keert in Europa niet terug bij de Outback (in de VS komt er wel een opvolger op benzine), maar dat heeft voor de Nederlandse markt alleen maar voordelen (zie vraag 4). En er zijn met wat goede wil ook best overeenkomsten tussen beide motoren te vinden: een laag zwaartepunt, een trillingsvrije loop en een snelle respons.

Tot slot wat laadweetjes. Elke e-Outback heeft een 22 kW-boordlader. Uit de batterij van 74,7 kWh wordt een actieradius gehaald van 523 km (4e-Xperience) of 477 km (4e-Xperience +). Snelladen doet-ie met 150 kW, waarmee de e-Outback geen trendsetter is.

Wat is goed aan de Subaru e-Outback?

We testen de e-Outback op een afgesloten terrein onder Berlijn, waar in de DDR-tijd Stasi-officieren rijtrainingen kregen. De e-Outback mag nog niet de openbare weg op. Maar wat nu al opvalt, is de ruimte, ook achterin. De daklijn loopt niet schuin af, zodat de achterpassagiers gewoon rechtop kunnen zitten. De bagageruimte van 633 liter is riant, het is zelfs meer dan de oude Outback.

Nog zo’n (klein) verschil met Toyota: Subaru heeft in de achterklep verlichting aangebracht, zodat je in het donker makkelijk je lenzendoosje kunt zoeken tussen de kampeerspullen. Kamperende Outback-kopers zullen blij worden van de het aanhangergewicht van 1500 kilo, al is het de vraag wat er dan van de actieradius overblijft met sleurhut achter de auto.

Ten opzichte van de e-Outback zijn de prestaties van het oude model met boxermotor Jurassic Park-achtig. De afzwaaiende Outback nam met 10,5 seconden uitgebreid de tijd voor de 0-100-sprint en is daarmee tot dinosaurus verworden. De nieuwe e-Outback heeft er maar 4,5 seconden voor nodig. Daarmee is-ie sneller dan de beroemde Subaru Impreza WRX STi (5,3 s).

We slalommen om pylonen, doen een noodstop op nat wegdek en rijden met 80 km/h over een abominabel wegdek dat Belgian road wordt genoemd (sorry, Vlaamse lezers). De e-Outback doet alles stoïcijns en zelfs als de achterkant uitbreekt als je erg overmoedig een bocht instuurt op nat wegdek, laat de auto zich weer makkelijk in het spoor duwen. Zelfs een offroadparcours ontbreekt niet aan ons geluk. Op onverhard valt op hoe comfortabel de onderstelafstemming is.

Wat kan beter aan de elektrische Subaru Outback (2026)?

Op basis van onze korte testritten op het afgesloten terrein kunnen we daar nog weinig over zeggen. Hooguit kun je je voor Nederland afvragen of die 4WD echt zoveel toevoegt, gezien ons gematigde klimaat en onze kaarsrechte wegen. Voor de Nederlandse markt is 4WD als de verbanddoos in de auto: het is een geruststellend idee dat-ie er is, maar meestal heb je hem niet nodig.



Wat is de prijs van de Subaru e-Outback (2026) en wat kost de Toyota bZ4X Touring?

EV’s zijn misschien wel de redding van Subaru in Nederland. De hoge CO2-uitstoot van de boxermotoren leverde het merk krankzinnig hoge bpm-boetes op. De oude Outback kostte bijna 80.000 euro, de nieuwe is veel concurrerender en vriendelijker geprijsd. Subaru en Toyota zijn het eens over de prijs van hun 4WD-versies, ze zijn vrijwel even duur. Waarbij is aangetekend dat de Toyota bZ4X Touring ook leverbaar is met alleen voorwielaandrijving (prijs: 48.995 euro).

Subaru Outback 4 E -xperiene 52.900

-xperiene 52.900 Subaru Outback 4 E -xperience+ 55.900

-xperience+ 55.900 Toyota bX4X Touring Dynamic AWD 52.995 euro

Toyota bX4X Touring Executive AWD 55.995 euro

Wat vind ikzelf van de Subaru e-Outback?

Er valt zoveel over de e-Outback te vertellen dat we het uiterlijk nog niet eens besproken hebben. Wij vinden de elektrische reïncarnatie van de Outback geslaagd. Hij heeft een moderne uitstraling, maar oogt nog steeds als een auto voor mannen met borsthaar.

Dankzij het EV-offensief zijn de prijzen bij Subaru ineens flink gekelderd. We gunnen het iedereen bij het sympathieke merk dat er meer mensen naar de showroom komen. Aan de typische Subaru-kwaliteiten van de e-Outback zal het niet liggen.