Remmen! Hier staat de gevaarlijkste flitspaal van Nederland

Hoeveel boetes int het ministerie van Justitie en Veiligheid eigenlijk via flitspalen? Hou je vast, in de periode mei-augustus van 2022 waren het er gemiddeld 9500 per dag! In totaal ging het om 1,2 miljoen boetes. Nu wil jij vast weten welke flitspaal voor de meeste snelheidsboetes zorgde.

Pas vooral op als je op de snelweg A29 rijdt. De flitspaal die in de genoemde periode het vaakst geflitst heeft, staat op de Haringvlietbrug (dat is niet de flitspaal op de foto hierboven overigens) en is goed voor 24.059 boetes, meer dan welke andere flitspaal in Nederland dan ook. De Haringvlietbrug vind je grofweg gezegd tussen Numansdorp en Willemstad.



Ook in het Westland moet je uitkijken. De op-een-na succesvolste flitspaal (voor de overheid) staat langs de E30/N22 bij Wateringen. Deze flitspaal noteerde 14.765 boetes.

Flitspalen in Zuid-Holland aan kop

De top 3 van flitspalen wordt compleet gemaakt door de paal langs de N3 Noord in Papendrecht. Deze was goed voor 13.975 boetes in de periode mei tot en met augustus 2022. De cijfers hebben betrekking op vaste digitale flitspalen die door het hele land staan. Opvallend is dat alle drie de flitspalen in Zuid-Holland staan, al is het daar natuurlijk een stuk drukker op de weg dan bijvoorbeeld in Drenthe.

Zonder boetes elke week het laatste autonieuws?



Aanmelden

Meld je dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

Flexflitser verhuist van de ene naar de andere plek

De flitspalen uit het rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde automobilisten die te hard of door rood reden. Het rapport volgt kort nadat het Openbaar Ministerie een nieuw type flitspaal aankondigde. Deze zogeheten flexflitser staat zo'n twee maanden op een plek, waarna hij verplaatst wordt naar een andere locatie waar hij weer een maandje of twee zijn werk doet. De flexflitser zal vooral worden ingezet bij wegwerkzaamheden.

Nog dit jaar 20 flexflitsers

De eerste flexflitser is al een feit. Die staat volgens RTL Nieuws langs de Provincialeweg in Hoorn, Noord-Holland. Nog voor het einde van het jaar wil het OM twintig van deze verplaatsbare flitspalen in Nederland hebben staan, onder meer in Amsterdam, Bergen op Zoom en Soest. De flexflitsers zijn een aanvulling op de vaste flitsers zoals die van de Haringvlietbrug. Je bent gewaarschuwd ...