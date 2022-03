Wat is Vehicle Connectivity?

Vehicle to Everything-communicatie (V2X)

Het concept van een 'connected car' is niet nieuw, maar de technologie om dit mogelijk te maken is pas sinds een paar jaar beschikbaar. Je kunt V2X zien als de hoofdcategorie van een bredere reeks communicatietechnologieën die nodig zijn om voertuigen te verbinden met de wereld om hen heen. V2X is een continu evoluerende reeks van technologieën die zich aanpast aan nieuwe uitdagingen. Het profiteert van de synergie tussen de verschillende technologieën.

1. Vehicle 2 Network (V2N)

Dankzij Vehicle 2 Network (V2N) kunnen voertuigen mobiele netwerken gebruiken om te communiceren met het V2X-beheersysteem. V2N gebruikt ook de speciale standaard voor korte afstandscommunicatie (DSRC) om te communiceren met andere voertuigen en met de wegeninfrastructuur. Door toegang te krijgen tot LTE-, 5G en DSRC-systemen van mobiele netwerkoperators kunnen voertuigen:

Waarschuwingen ontvangen met betrekking tot wegomstandigheden, ook wel bekend als rechtstreekse communicatie van vehicle 2 infrastructure (V2I).

Communiceren met voertuigen in de buurt, ook wel voertuig-naar-voertuig (V2V) directe communicatie genoemd.

Communiceren met datacenters en andere apparaten die zijn verbonden met internet

Met behulp van LTE, 5G en DSRC kunnen voertuigen met V2N op betrouwbare wijze communiceren met infrastructuur, andere voertuigen, andere apparaten en zelfs voetgangers.

2. Vehicle 2 Cloud (V2C)

Vehicle-to-cloud (V2C) communicatie maakt gebruik van V2N-toegang tot mobiele netwerken om gegevensuitwisseling met de cloud aan te bieden.



Bijvoorbeeld bij gedeelde mobiliteit bij het opslaan van stoelposities, spiegels en radiostations bij meerdere gebruikers. Het beveiligen van een netwerk is met name voor thuisnetwerken een belangrijke schakel bij V2C. Met een VPN kan een netwerk beter beveiligd worden. Op de pagina Wat is een VPN van ExpressVPN wordt uitgelegd hoe een VPN ervoor kan zorgen dat V2C veilig is en blijft.

3. Vehicle 2 infrastructure (V2I)

Vehicle 2 infrastructure (V2I) communicatie is een integraal onderdeel van intelligente transportsystemen (ITS) die bestaat uit bidirectionele uitwisseling van informatie tussen het voertuig en de weginfrastructuur. Deze informatie omvat door voertuigen gegenereerde verkeersgegevens die zijn verzameld van andere voertuigen, gegevens van sensoren die zijn geïnstalleerd in de weginfrastructuur (camera's, verkeerslichten, rijstrookmarkeringen, straatverlichting, verkeersborden, parkeermeters, enz.) en gegevens die worden uitgezonden vanuit de ITS (snelheidslimieten, weersomstandigheden, ongevallen, enz.).

Het doel van V2I is om de verkeersveiligheid te verbeteren en ongevallen te voorkomen door chauffeurs realtime informatie te geven over verschillende omstandigheden op de weg. Bovendien zijn V2I- en ITS-technologieën essentieel voor toekomstige autonome voertuigen.

4. Vehicle 2 vehicle (V2V)

Vehicle 2 vehicle (V2V) stelt voertuigen in staat om gegevens in realtime uit te wisselen. Dit gebeurt draadloos via speciale DSRC-frequenties (short-range communication), dezelfde frequenties die worden gebruikt in V2I-communicatie. Dankzij V2V kunnen voertuigen hun snelheid, locatie en koers delen, evenals andere relevante informatie, waardoor het systeem een ​​360-graden weergave van zijn omgeving krijgt. Omdat V2V-communicatie is ontworpen als een mesh-netwerk, wordt elk voertuig een knooppunt dat signalen kan opvangen, verzenden en opnieuw verzenden. Omdat V2V een integraal onderdeel is van V2X en V2N, bevatten knooppunten ook slimme verkeerslichten, weg sensoren en andere V2I-componenten.



5. Voertuig 2 Pedestrian (V2P)

Een van de nieuwste subcategorieën van het V2X-ecosysteem is vehicle 2 pedestrian (V2P) communicatie. In sommige gevallen, zoals rolstoelen, fietsen en kinderwagens, kan een slimme sensor worden geïmplementeerd. Maar voor voetgangers is dit (nog) niet mogelijk. Sommige autofabrikanten gebruiken systemen in voertuigen zoals LiDAR-technologie om botsingswaarschuwingen, 360-gradencamera's en dodehoekwaarschuwingen te vergemakkelijken om voetgangers te detecteren. De betrouwbaarheid van dergelijke benaderingen varieert echter. Dit verklaart waarom er een nieuwe generatie handheld devices en mobiele apps wordt ontwikkeld om automobilisten bewust te maken van mogelijke aanrijdingen met voetgangers.

6. Vehicle 2 Device (V2D)

Je kunt V2D van voertuig naar apparaat zien als een subset van V2X-communicatie waarmee voertuigen informatie kunnen uitwisselen met elk slim apparaat, meestal via het Bluetooth-protocol. Een typische toepassing van deze technologie is CarPlay van Apple en Android Car van Google, waarmee smartphones, tablets en wearables kunnen communiceren met het infotainmentsysteem van het voertuig.

7. Vehicle 2 Grid (V2G)

Vehicle 2 grid (V2G) communicatie is een relatief nieuw onderdeel die bidirectionele gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen plug-in hybride, elektrische en waterstof voertuigen met smart grid ter ondersteuning van elektrificatie van vervoer. Dankzij V2G-communicatie zal het elektriciteitsnet in staat zijn om de belastingen efficiënter te verdelen en de kosten van de energierekening te verlagen.