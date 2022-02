Elektrische SUV's: alles wat je moet weten

Wat is een SUV?

SUV staat voor sports utility vehicle en hebben een verhoogde bodem ten opzichte van bijvoorbeeld een stationwagon. Door de grootte van het voertuig zijn ze geschikt om meerdere passagiers te vervoeren. Door de verhoogde bodem heeft een SUV een hoge tot extra hoge instap. Een SUV wordt ook wel een terreinauto genoemd omdat deze op een terrein goed gebruikt kan worden. Een stationwagon kan bijvoorbeeld net zoveel mensen vervoeren maar is niet geschikt om te gebruiken op een onverharde weg. De meeste SUV's zijn daarom ook uitgerust met een off-road-techniek in de vorm van een vierwielaandrijving.

Elektrische SUV's

Sinds 2005 is een SUV ook een gewild autotype in Europa. De ruimte gecombineerd met de capaciteit van zo´n auto maakt het een geschikte auto voor bijvoorbeeld gezinnen. Sinds de opkomst van de elektrische auto´s zien we ook steeds meer elektrische SUV's op de markt verschijnen. Denk hierbij aan de Hyundai Kona; een volledig elektrische SUV geproduceerd door het Zuid-Koreaanse Hyundai. Maar ook aan de Skoda Enyaq iV of de Kia e-Niro.

Een elektrische SUV is zuinig maar biedt wel het comfort wat je van een grotere auto verwacht (en wenst). Waar een reguliere SUV de nodige uitstoot produceert vanwege het hogere brandstofverbruik is een elektrische SUV milieuvriendelijker in gebruik. Een nieuwe auto kopen? En vind je duurzaamheid belangrijk, maar wil je toch comfort en gemakt? Dan is een elektrische SUV wellicht iets voor jou.