Rustig blijven gourmetten met de Foscam S41 beveiligingscamera

Weet precies wat zich rond jouw huis afspeelt met de nieuwste beveiligingstechniek van Foscam. Neem bijvoorbeeld de S41. Deze bewakingscamera is perfect voor het opmerken van naderend schorriemorrie. De Foscam is uitgerust met persoons- en infrarood bewegingsdetectie, tot 10 meter ver ontgaat niets zijn alziend oog. Krijgt hij ongenode gasten in beeld, dan ontsteekt de S41 direct zijn schijnwerper voor betere beeldkwaliteit. En die is al zo goed! De Foscam S41 heeft namelijk een camera met 4 megapixel resolutie én 2560 x 1440 pixels beeldkwaliteit. Alleen het beste is goed genoeg om ieder detail in beeld te krijgen, toch?

Koppel hem aan je smartphone

De Foscam S41 is eenvoudig aan te sluiten op jouw wifi-netwerk. Zo kun je lekker blijven gourmetten, en toch live meekijken via je smartphone. Zie je iets geks? Via de 2-weg speaker kun je tegen het gespuis praten. “Jij viert kerst op water en brood. De politie is onderweg!”

Foscam S41

Met een Foscam S41 beveiligingscamera durft geen inbreker nog bij jou binnen te komen. Zo kun jij met een gerust hart nog een slavinkje in je pannetje gooien.