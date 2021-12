﻿Ontdek de voordelen van de Travelcard laadpas

Een wijds netwerk van laadpunten

Met een laadpas kun je terecht bij meer dan tweehonderdvijftig laadpunten door heel Europa. En daaronder vallen in ieder geval alle openbare laadpunten in België. Maar ook als de medewerker aan huis, of op kantoor oplaadt, de auto oplaadt, dan kan de laadpas hierbij ingezet worden. De laadpas kan namelijk eenvoudig aan het laadpunt gekoppeld worden en daardoor registreert de laadpas de gegevens van de betreffende medewerker. De oplaadkosten van de zakelijke kilometers kunnen op deze manier dus eenvoudig op de bedrijfsrekening bijgeschreven worden.

Een overzichtelijke registratie van alle elektrische bedrijfsauto's

Tijdens het koppelen van de laadpas aan het oplaadpunt, worden verschillende gegevens geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld het laadpunt zelf, om welke medewerker het gaat, en natuurlijk de stroomkosten. Je krijgt hiervan periodiek een overzicht zodat je alle kosten en de bijbehorende gegevens duidelijk op een rijtje hebt. Dit kun je niet alleen eenvoudig in je bedrijfsadministratie verwerken, je hebt met deze gegevens ook een goed beeld van het verbruik van je werknemers en het aantal kilometers dat er met de elektrische auto gereden wordt.

Profiteer van de voordelen van de app met de laadpas

Om efficiënt van je tijd gebruik te maken, wil je ook onderweg op de hoogte zijn van de mogelijkheden in de buurt om je auto op te laden. Dankzij de app die bij de laadpas hoort, heb je een volledig overzicht van de dichtstbijzijnde laadpunten. Je weet hiermee niet alleen welke afstand je nog af moet leggen om daar te komen, je weet ook of de laadpaal bij aankomst beschikbaar is en ook wat de laadsnelheid van het punt is. Hierdoor profiteer je optimaal van de app en kun je binnen de kortst mogelijke tijd weer onderweg zijn naar je volgende afspraak.

Dubbel profijt van de laadpas

Het aanvragen van de laadpas kun je eenvoudig online doen. Je kunt de laadpas naar eigen behoefte samenstellen. Ben je regelmatig in het buitenland en rijd je daarbij ook over tolwegen? Breid de laadpas dan uit met een module om tolwegen af te rekenen of vignetten voor de autosnelweg aan te schaffen. Je hoeft op deze manier onderweg geen rekening te houden met contante betalingen. Je krijgt ook deze kosten overzichtelijk op je periodieke rekening vermeld. Desgewenst kun je ook tanken bij een regulier tankstation met deze laadpas. Dat is handig als je tijdelijk een leenauto hebt, of hybride rijdt. Nadat je de keuze hebt gemaakt voor de samenstelling en modules van de laadpas, krijg je deze binnen enkele werkdagen toegestuurd.