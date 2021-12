Wat mkb'ers doen om de verkeersveiligheid van hun werknemers te waarborgen

Afspraken maken over vergaderen in de auto



Digitaal vergaderen is inmiddels de norm geworden. Uit de maandelijkse BedrijfsMonitor die Ipsos in opdracht van Interpolis uitvoerde, blijkt zelfs dat 49% van de mkb’ers verwacht dat digitaal vergaderen een belangrijke positie blijft innemen in hun bedrijf.

Als online vergaderingen thuis aan de keukentafel bijgewoond worden, is er niets aan de hand. Helaas blijkt uit de resultaten van de BedrijfsMonitor dat medewerkers van bijna een vijfde van de mkb’ers regelmatig deelneemt aan online vergaderingen in de auto. Als jouw werknemers dit ook doen, kun je hun verkeersveiligheid niet waarborgen. Reden genoeg om afspraken te maken over het bijwonen van vergaderingen in de auto. Toch blijkt dat 69% van de mkb’ers hier nog geen aandacht aan besteden.

Mobiliteitsplan aanpassen



Wanneer je als werkgever de verkeersveiligheid van werknemers wilt waarborgen, is aanpassen van het mobiliteitsplan het overwegen waard. Dit komt de veiligheid in het verkeer namelijk ten goede. “Met de blijvende trend van online vergaderen, wat ook in de auto gebeurt, is het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers afspraken maken over veilig deelnemen aan het verkeer”, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis. “Ons advies is om deze afspraken op te nemen als vast onderdeel van het mobiliteitsplan, waarin werkgevers en werknemers afspraken maken over mobiliteitszaken.”

App gebruiken voor veilig rijden



Afspraken maken met jouw werknemers over het bijwonen van vergaderingen in de auto is een eerste stap om hun verkeersveiligheid te waarborgen. Nadat deze afspraken gemaakt zijn, moet je er als werkgever voor zorgen dat ze nageleefd worden. De AutoModus-app kan je hierbij helpen. Wanneer je deze app installeert op de smartphone van jouw medewerkers, dan kunnen zij mono rijden. Dit houdt in dat zij hun telefoon niet gebruiken terwijl ze achter het stuur zitten.

Als jouw werknemers de AutoModus-app gebruiken, is het makkelijker om een telefoon te negeren tijdens deelname aan het verkeer omdat meldingen worden uitgeschakeld. Gebruikers worden daarbij gemotiveerd om mobielvrij te rijden. Zij sparen namelijk 0,50 euro voor iedere 100 kilometer die zij rijden als ze de app ingeschakeld hebben en het scherm van hun telefoon niet aanraken. De opbrengst gaat naar een goed doel.