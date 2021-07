Wat bepaalt de waarde van een sloopauto?

Wanneer is je auto een sloopauto?

Je auto is een sloopauto wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde. Officieel noemen we de auto dan ‘economisch total loss’. Vaak gebeurt dit als een auto schade heeft opgelopen, of als een APK heel veel mankementen aan het licht heeft gebracht. Toch kun je op het moment dat je auto economisch total loss is, nog altijd geld terugkrijgen. Sommige onderdelen van de auto kunnen bijvoorbeeld nog geld waard zijn. Om een idee te krijgen wat je sloopauto nog waard is, kun je gebruik maken van websites die gespecialiseerd zijn in het bepalen van de waarde van een sloopauto. OSW.nl is een voorbeeld van zo’n website. De waarde van een sloopauto wordt met name bepaald aan de hand van de volgende vier factoren:

1 - Gewicht van de sloopauto

Het gewicht van de auto bepaalt in grote mate hoeveel schroot metaal de auto nog oplevert. Dit metaal is nog geld waard. Dit maakt ook dat sloopauto’s met meer gewicht vaak nog meer waard zijn. Autosloperijen houden hierbij vaak rekening met de ijzerprijs die er op dat moment geldt.

2 - Bouwjaar van de sloopauto

Hoe jonger de auto, hoe meer geld hij nog oplevert. Oudere auto’s bestaan vaak uit onderdelen die niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Het is voor opkopers van sloopauto’s dus minder interessant om een auto uit een ouder bouwjaar op te kopen.

3 - Het merk en model van de sloopauto

Het merk sloopauto bepaalt ook mede hoeveel de bolide nog waard is. Wanneer bepaalde modellen in een periode veel verkocht zijn, is de kans groot dat er nog veel onderdelen voor aanwezig zijn. Dat maakt de sloopauto minder interessant voor opkopers.

4 - De optische staat van een auto

Zelfs wanneer een auto economisch total loss is, zit er nog veel verschil in de staat van verschillende sloopauto’s. Zo kan een auto bijvoorbeeld dusdanige schade hebben dat de onderdelen ook volledig defect zijn. Deze auto’s zijn dan minder waard dan een auto die relatief weinig schade heeft, maar niet door de keuring is gekomen. Dit bepaalt ook in grote mate de waarde van een sloopauto.

Waar moet je op letten bij het verkopen van je sloopauto?

Wanneer je je sloopauto verkoopt, is het goed om op een paar dingen te letten. Het belangrijkste is dat je de auto laat vrijwaren. Een goede kopende partij is overigens aangesloten bij het RDW en doet dit dus voor jou. Het is dan ook aan te raden om een betrouwbare partij te vinden die jouw sloopauto zorgeloos en nog voor de beste prijs kan verkopen.